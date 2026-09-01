"Una guarangada": el Partido Nacional se retiró de la comisión que estudia la Rendición de Cuentas porque asegura que no dejaron hablar a Bianchi

La bancada del Partido Nacional se retiró este martes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado luego de un cruce con su presidente, el frenteamplista Sebastián Sabini , durante la comparecencia de las autoridades de la Universidad Tecnológica (UTEC) por temas presupuestales y de Rendición de Cuentas .

El episodio comenzó cuando la senadora nacionalista Graciela Bianchi pidió la palabra para responder a una intervención de la frenteamplista Bettiana Díaz sobre los recursos destinados a la UTEC. Según relató posteriormente Bianchi en rueda de prensa, Sabini no le permitió intervenir.

"Yo pedí la palabra para contestar una intervención de la senadora Bettiana Díaz. Se me negó y yo exigí el cumplimiento del reglamento. El presidente me dijo que me retirara. Yo no me retiré, porque conozco muy bien el reglamento ", afirmó.

"No hay espacio para una reunión": Armando Castaingdebat dijo que "no le hace bien a nadie" seguir manejando un encuentro de partidos políticos la semana que viene

Bianchi no integra la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero sostuvo que el reglamento le permite participar de sus sesiones y hacer uso de la palabra, aunque no votar.

"Yo no integro la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero tengo derecho a venir y la obligación porque me pagan para trabajar. Lo que no puedo hacer es votar nada más. Reglamentariamente es la única diferencia", sostuvo.

La senadora explicó además que había concurrido especialmente por la comparecencia de las autoridades de la UTEC debido a su vínculo con los temas educativos.

Según el relato de los blancos, ante la negativa a Bianchi intervino el senador Rodrigo Blás, integrante de la comisión, quien pidió la palabra. Sabini tampoco se la concedió y la bancada nacionalista resolvió retirarse.

Foto: Inés Guimaraens

Blás: "Negarle la palabra a un miembro de la comisión no tiene antecedentes"

Blás cuestionó con dureza la actuación de Sabini y aseguró que nunca había vivido una situación similar en la comisión. "Negarle la palabra a un miembro de la comisión no tiene antecedentes, la verdad es una guarangada", afirmó.

El senador sostuvo que había solicitado intervenir con la intención de darle posteriormente la palabra a Bianchi. "Se levanta la mano, si la palabra no pasó a otro, te deben dejar hablar. Ahora, como yo pedía para dárselo a Graciela, dice que no, porque se la va a dar a Graciela. Entonces, esas cosas, digo, yo nunca las vi", señaló.

Blás vinculó lo ocurrido con una actitud del Movimiento de Participación Popular (MPP) y cuestionó el tono utilizado durante la sesión. "No sé si están nerviosos, ofuscados o son las encuestas, pero la violencia... la violencia política hacia una mujer que está pidiendo hablar y que está en su derecho a hablar, estos tipos dicen cosas y hacen cosas totalmente distintas", afirmó.

Consultado sobre qué haría la bancada blanca ante las restantes comparecencias previstas para la jornada, Blás dijo que aguardaban un gesto del oficialismo que permitiera recomponer la situación. "Esperemos que cuando termine esto vengan a hablar y reencontrar el clima, pero el clima lo tiene que llevar adelante quien tiene el gobierno, es parte de su obligación", sostuvo.

"Esperemos alguna señal, alguna disculpa, y sobre todo esperemos que abandone la guarangada. Digo, no se puede gobernar desde la guarangada", agregó.

Qué quería plantear Bianchi sobre el presupuesto de UTEC

Bianchi explicó que su intención era referirse a la asignación de recursos para la Universidad Tecnológica y que pretendía, incluso, complementar parte de lo expresado por Díaz.

La senadora cuestionó que la UTEC no recibiera los recursos que, a su entender, necesita y defendió el papel de la institución en el interior del país. "La UTEC es la joya de la corona, que es la universidad que mejor funciona, que la necesitamos en el interior, que necesitamos las carreras que son tecnológicas", afirmó.

Bianchi señaló que su planteo no apuntaba únicamente contra la actual administración y reconoció que gobiernos anteriores tampoco otorgaron, a su entender, los recursos suficientes.

Llamados laborales de la UTEC Presidencia

La legisladora planteó que otro de sus comentarios realizados durante la sesión pudo haber provocado malestar entre los senadores del oficialismo: una crítica a la Universidad de la República (Udelar). "La Universidad de la República, eso lo he dicho en reiteración real, es una usina de adoctrinamiento", afirmó.

Bianchi sostuvo que había cuestionado la cantidad de recursos destinados a la Udelar y afirmó que la institución no tenía, a su juicio, los rendimientos y resultados correspondientes.

Luego vinculó el episodio con el respeto a las minorías parlamentarias. "El respeto de las minorías tiene que ser fundamental en una democracia porque si las mayorías no respetan a las minorías, lo que está en riesgo es la democracia", afirmó.

Bianchi: "El gobierno no se sabe exactamente quién es"

El episodio derivó luego en cuestionamientos más generales de Bianchi al funcionamiento del oficialismo y a la relación entre el Poder Ejecutivo, la bancada parlamentaria y el Frente Amplio.

Consultada sobre si lo ocurrido se correspondía con el espíritu de diálogo planteado por el presidente Yamandú Orsi, Bianchi respondió que ella sí había procurado mantener esa actitud en el Parlamento. "Yo he tenido espíritu de diálogo acá en el Parlamento, especialmente he sido criticada incluso por seguidores míos porque yo he tenido espíritu de diálogo, lo que pasa es que el gobierno no se sabe exactamente quién es", sostuvo.

Bianchi afirmó que observa diferencias entre el gobierno, el Parlamento y la fuerza política oficialista, y planteó que existe un "riesgo institucional de no saber exactamente quién manda en el Uruguay. Aparentemente tenemos tres presidentes", agregó.

Consultada sobre si consideraba que existe una "grieta" entre oficialismo y oposición en el Parlamento, la senadora respondió: "No, para nada, al menos de parte nuestra, no".

Blas intervino entonces para afirmar que "no hay una grieta, lo que hay es un abismo construido por el Frente Amplio entre lo que se debe hacer y lo que hacen".

Las críticas de Bianchi por el funcionamiento del Poder Ejecutivo

Bianchi también cuestionó el papel que, a su entender, tienen distintas figuras del oficialismo y mencionó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y al propio presidente Yamandú Orsi.

"Yo supongo que Orsi algo debe mandar, y el Pacha Sánchez, porque aparentemente el Poder Ejecutivo está integrado así", afirmó.

En particular, hizo referencia a la intervención de Sánchez para aclarar las declaraciones de Orsi sobre la denuncia presentada en Argentina en relación con el proyecto de HIF Global en Paysandú.

"Si sale el secretario de Presidencia a enmendarle la plana al presidente, tengo que pensar y no es la primera vez que tiene más poder que el que le corresponde constitucionalmente", sostuvo.

Bianchi recordó que tanto el secretario como el prosecretario de Presidencia son cargos de confianza del mandatario y no electivos. "Los dos cargos son de confianza del presidente de la República no son cargos electos, o sea que dependen del nombramiento del presidente de la República. Y si manda más que el presidente, yo estoy preocupada por el presidente y por el Uruguay", concluyó.