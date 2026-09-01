La distinción especial que recibió Darwin Núñez luego de sus dos goles para Al-Diriyah en Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a festejar con Al-Diriyah en lo que fue la cuarta fecha de la Saudi Pro League y volvió a sonreír.

El atacante de la selección uruguaya fue la gran figura en la victoria a domicilio de su nuevo club frente a Al-Ettifaq por 3-0 y fue elegido la figura de la cancha.

Con dos anotaciones certeras, Núñez no solo aseguró tres puntos clave para su equipo, sino que además cortó una racha de seis meses sin convertir goles.

La actuación de Darwin Núñez no pasó desapercibida para las autoridades del torneo.

Gonzalo Petit se puso la amarilla al ser presentado en Cádiz de España, su nuevo equipo y el cuarto tras ser fichado por Betis a Nacional por varios millones

Altas y bajas del período de pases: repasá los fichajes de cada club en el mercado de mitad de temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026

El uruguayo habló luego del partido y fue contundente acerca de cómo sufrió los meses que estuvo sin poder jugar en Al-Hilal por la llegada de Karim Benzema y el cupo de extranjeros.

Tras la finalización de la fecha, la Saudi Pro League incluyó a Darwin Núñez en el equipo de la semana, destacando su contundencia en ataque y su impacto directo en el resultado.

El reconocimiento para el Al-Diriyah fue doble, ya que su compañero Óscar Rodríguez también fue distinguido en el once ideal de la jornada gracias a su rendimiento en el mediocampo, consolidando una actuación colectiva consagratoria en condición de visitante.