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La distinción especial que recibió Darwin Núñez luego de sus dos goles para Al-Diriyah en Arabia Saudita

El delantero de la selección uruguaya está volviendo a su nivel de a poco y se nota en la cancha

1 de septiembre de 2026 12:23 hs
Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a festejar con Al-Diriyah en lo que fue la cuarta fecha de la Saudi Pro League y volvió a sonreír.

Con dos anotaciones certeras, Núñez no solo aseguró tres puntos clave para su equipo, sino que además cortó una racha de seis meses sin convertir goles.

La distinción que logró Darwin Núñez en esta fecha con Al-Diriyah

La actuación de Darwin Núñez no pasó desapercibida para las autoridades del torneo.

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El uruguayo habló luego del partido y fue contundente acerca de cómo sufrió los meses que estuvo sin poder jugar en Al-Hilal por la llegada de Karim Benzema y el cupo de extranjeros.

Tras la finalización de la fecha, la Saudi Pro League incluyó a Darwin Núñez en el equipo de la semana, destacando su contundencia en ataque y su impacto directo en el resultado.

El reconocimiento para el Al-Diriyah fue doble, ya que su compañero Óscar Rodríguez también fue distinguido en el once ideal de la jornada gracias a su rendimiento en el mediocampo, consolidando una actuación colectiva consagratoria en condición de visitante.

Darwin N&uacute;&ntilde;ez fue elegido con la distinci&oacute;n de integrar el mejor equipo de la semana en la Saudi Pro League por su rendimiento y sus dos goles en Al-Diriyah

Darwin Núñez fue elegido con la distinción de integrar el mejor equipo de la semana en la Saudi Pro League por su rendimiento y sus dos goles en Al-Diriyah

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