"Persecución y una maniobra de enchastre", dijo Satdjian sobre denuncia penal por el convenio entre ASSE y Círculo Católico

El diputado blanco y exsubsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian , afirmó que la denuncia penal presentada por la cartera es una "persecución y una maniobra de enchastre" . Las actuales autoridades del ministerio presentaron la denuncia en Fiscalía por la firma de Satdjian en 2022 para autorizar el convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) y la mutualista el Círculo Católico .

El Ministerio de Salud Pública (MSP) afirmó que había "hechos con apariencia delictiva" vinculados al exsubsecretario. En el escrito, al que accedió El Observador, el ministerio conducido por Cristina Lustemberg entregó los hallazgos de la investigación administrativa iniciada a partir de la autorización brindada por el MSP el 9 de setiembre de 2022 al convenio entre la prestadora estatal y la privada .

La cartera concluyó –y así lo manifestó a Fiscalía– que "no fue ajustado a derecho" el pronunciamiento por parte de la cartera a favor de dicho convenio de complementación de servicios, dado que fue firmado por Satdjian en su calidad de subsecretario sin atribuciones delegadas por el entonces ministro Daniel Salinas .

MSP presentó denuncia penal en Fiscalía por la firma de Satdjian en 2022 para autorizar el convenio entre ASSE y el Círculo Católico

En la denuncia penal, el ministerio sostuvo que Salinas "se encontraba plenamente en ejercicio de sus funciones" y que en la investigación administrativa incluso se comprobó que ese día había suscrito otras dos resoluciones ministeriales.

Archivo, marzo de 2020; conferencia de prensa del ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian Ministerio de Salud Pública

Satdjian afirmó este martes que él firmaba todo lo referido al Círculo Católico debido a que el por entonces ministro Salinas le trasladaba "estas responsabilidades", ya que el doctor antes había trabajado en esta mutualista. "Tenía una inhibición por haber trabajado en el Círculo Católico, había un potencial conflicto de interés", dijo el actual diputado del Partido Nacional este martes en rueda de prensa.

"No solo firmo este trámite. Firmo habilitaciones, multas y todas las cuestiones que tiene que ver con el Círculo Católico. Con el aval de Salinas", agregó Satdjian.

El nacionalista también fue consultado sobre la posible falta de Salinas excusándose de participar en la firma. "Lo que se firmó no es un acto administrativo, es una nota. Si fuera una resolución ahí tendría que haber estado acompañado. Pero fue una nota donde se envían los informes técnicos (del ministerio)", respondió el diputado. "Todo esto que es tan claro que bastaba con un llamado, en este caso del área jurídica, para que pudiéramos llevar la documentación", añadió.

También dijo que el trámite fue avalado por el Tribunal de Cuentas. "No se observó. Los ministros por unanimidad, incluido los ministros frenteamplistas, votaron a favor de todo ese trámite que dicen que yo firmé equivocadamente", según el hoy legislador.

A su vez, cargó contra la actual administración del MSP. "Creo que la ministra está tratando de distraer la atención de lo que se hizo hace unos meses. No nos ha explicado porque se bajó la sanción a una anestesista", dijo Satdjian sobre la decisión de Lustemberg de bajar de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a una anestesista por un caso de mala praxis. El caso viene desde el año 2023 cuando una pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula.

"Creo que todos nos comimos con la pastilla con Lustemberg, pensamos que era otra cosa, y está demostrando que le quedó muy grande el cargo", sentenció el exjerarca de Salud Pública.

La denuncia penal del Ministerio de Salud Pública

Fachada del Ministerio de Salud Pública Diego Battiste

Una de las novedades es que la denuncia penal consigna que "se habrá de solicitar" a ASSE que "informe el monto ‘efectivamente’ abonado al Círculo Católico por este convenio desde su firma, lo que habría generado, en principio, un enriquecimiento a favor del Círculo Católico en perjuicio de la Administración".

En esta línea, el escrito del MSP marcó que se identificó "una desviación en los plazos estándar de tramitación". "Mientras un convenio celebrado entre ASSE-Casmu de similares características insumió 61 días de tramitación, este convenio ASSE-Círculo Católico se sustanció en 42 días, evidenciando una celeridad no habitual, lo que al menos puede despertar dudas respecto a la existencia de un interés particular en la suscripción de este convenio", consideró el gobierno.

El MSP añadió que el convenio "surgió a iniciativa del Círculo" bajo la "fundamentación" de que habían adquirido el sanatorio de Casa de Galicia y "pretendían seguir prestando el servicio que se le brindaba a ASSE" con camas fijas de CTI, cuidados moderados y consultas de emergencia.