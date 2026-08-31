El ex Nacional Gonzalo Petit volvió a ser cedido por Betis y jugará nuevamente en la Segunda de España

El exdelantero de Nacional , Gonzalo Petit , nuevamente ha sido cedido por Betis de España, el club dueño de su ficha, que lo dio a préstamo a Cádiz de la Segunda división de ese país.

De esta forma, el atacante de 19 años volverá a jugar en la división de ascenso española, tal como lo hizo el año pasado en su primera temporada en Europa.

Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, lo compró a Nacional hace un año y tras entrenar en el plantel principal fue cedido a Mirandés en el primer semestre de la temporada 2025/26 y luego a Granada en la segunda mitad del año.

Tras finalizar sus préstamos, volvió al equipo bético para realizar la reciente pretemporada, jugar amistosos y ser evaluado, pero nuevamente no entró en consideración del entrenador chileno, por lo que sale a préstamo.

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Su nuevo club será Cádiz, que hasta la pasada temporada tuvo a otro ex Nacional en sus filas, Brian Ocampo, que en este período de pases fue a Coritiba de Brasil.

Gonzalo Petit Foto: @CDMirandes

El préstamo es sin opción de compra y su nuevo equipo tienen la obligación de colocarlo un determinado números de partidos.

Además, se espera que en su segundo año en España el delantero pueda tener la nacionalidad de ese país y de esa forma no ocupar cupos de extranjeros.