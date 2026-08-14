El ex Nacional Gonzalo Petit se pierde el amistoso de Betis ante Inter de Milán y en España hablan de una nueva salida a préstamo; Facundo Bernal sí fue convocado

El delantero uruguayo Gonzalo Petit , ex Nacional , no forma parte de la lista de convocados de Betis para el amistoso ante Inter de Milán que jugarán este sábado en Bari, Italia, en el marco de la pretemporada del equipo del chileno Manuel Pellegrini .

El atacante de 19 años , que regresó al club que lo fichó a los tricolores para realizar la pretemporada luego de salir a préstamo en la pasada temporada, está aquejado de unas molestias físicas.

Por ese motivo no ha entrenado a la par del plantel en los últimos días.

Además de eso, en España informan que parece que Petit no entra en los planes de Pellegrini para este nuevo curso, por lo que su club trabaja en encontrarle una salida, en principio, en calidad de cedido, en este período de pases.

El ex Nacional Gonzalo Petit le dio la bienvenida a Betis a Facundo Bernal y ambos uruguayos viajan a la pretemporada del equipo de Manuel Pellegrini

El ex Nacional Gonzalo Petit habló de su futuro para la próxima temporada, en el cierre de su cesión a Granada y con el deseo de volver a Betis

En caso de concretarse, el juvenil volvería a ser cedido como ocurrió en los pasados semestres, cuando jugó en Mirandés y luego en Granada, ambos equipos de Segunda, en su primer año en España.

Ahora Betis estaría buscando un nuevo préstamo del jugador, que podría volver a recalar en la categoría de ascenso.

Facundo Bernal en la lista

El mediapunta argentino Giovani Lo Celso, último incorporado a la plantilla tras la disputa del Mundial, y el extremo marroquí Ez Abde son dos de las destacadas ausencias que el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, no incluyó este viernes en la convocatoria para el amistoso que disputarán ante Inter de Milán.

Lo Celso, tras incorporarse esta semana a la disciplina del club, tiene un plan específico de trabajo para alcanzar el estado físico de sus compañeros, mientras que Abde, también mundialista, aún no está completamente restablecido de las dolencias que ha arrastrado esta pretemporada.

Otros jugadores que no viajan para el partido del Estadio San Nicola son los que se recuperan de sus lesiones, casos del portero Diego Conde y el lateral derecho Aitor Ruibal.

El jugador uruguayo Facundo Bernal uno de los fichajes del Betis para esta temporada, se ejercita en el primer entrenamiento del equipo en su concentración en Harsewinkel (Alemania). Foto: EFE

Quien aparece en la nómina de convocados es el uruguayo Facundo Bernal, ex Defensor Sporting, fichado por Betis a Fluminense en este período de pases.

En esta ocasión, sí ha entrado en la expedición de veintidós jugadores el delantero pontevedrés Iker Losada, que también se ha quedado fuera en otros partidos amistosos de pretemporada.

El equipo verdiblanco, que no tiene competición oficial este fin de semana al aplazar su partido la primera jornada de LaLiga al ser uno de los implicados en la modificación de calendarios por tener jugadores que llegaron hasta las últimas rondas del Mundial, afronta en Bari su octavo encuentro de preparación de la pretemporada.

El pasado sábado se presentó en el estadio La Cartuja ante el Bournemouth inglés (2-2) y ahora se mide al un Inter que, al igual que el Betis, disputará esta campaña la Liga de Campeones de Europa.

La lista de citados está compuesta por los goleros Valles y Manu González, los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo y Fran García, los centrocampistas Fidalgo, Gnangoro, Facundo Bernal, Fornals y Marc Roca y los delanteros Isco, Antony, Cucho Hernández, Riquelme, Pablo García, Deossa e Iker Losada.

Con base en EFE