La historia de Gonzalo Petit contada por un directivo de Nacional que lloró por su gol: el juvenil premiado por sus compañeros y su racha ante Peñarol

“Cuando hizo el gol Petit me emocioné y me puse a llorar en el Estadio . Cuando grité el gol. Hacía tiempo que no lloraba”, confesó Palma a radio Sport 890.

El directivo también contó por qué fueron sus lágrimas. “Porque era Petit, porque es un gurí que lo conozco de Séptima división en Nacional, porque tenía mucha confianza en él”.

Luego, Palma contó anécdotas de la carrera del juvenil y de sus goles ante Peñarol.

20240804 Gonzalo Petit celebra su golazo para el empate de Nacional ante Peñarol en la final del Torneo Intermedio Gonzalo Petit celebra su golazo para el empate de Nacional ante Peñarol en la final del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos / FocoUy

“El primer clásico que juega Petit lo juega en 2020, en Séptima división, y fue una jornada de clásicos extraña porque ese año por la pandemia se jugó una sola rueda. Habíamos jugado cuatro clásicos y se habían empatado los cuatro. Y en sub 14, que era la última categoría, arrancamos perdiendo, empatamos y lo ganamos con gol de Petit en el minuto 92”, reveló.

“Y después, Petit, desde esa época hasta ahora, hizo cinco goles clásicos en formativas, o sea, siempre hacía goles clásicos”, sostuvo.

Por eso Palma tenía confianza en que siguiera con su racha, ahora en Primera división, y así se lo contó a sus hijos en el viajar rumbo al Estadio. “Petit hace un gol”, les dijo.

“Cuando hizo el gol me emocioné, porque se lo merece y es un gurí que está preparado”, sostuvo el directivo.

Otra de las características que contó del juvenil es que es muy querido por sus compañeros.

_INE7996.webp Antonio Palma Camilo dos Santos

“En la fiesta de fin de año hacen premios al mejor compañero o mejor estudiante”, señaló. “Y Petit siempre se lleva premios, porque es un gurí muy querido por todo Nacional”.

El delantero vivió hasta hace 15 días en la residencia de formativas de Nacional y en las últimas semanas se fue a vivir solo a un apartamento, contó Palma.

“Veo reflejado en Petit el trabajo de muchos profesionales y dirigentes que trabajan en formativas, muchos dirigentes que trabajan honorariamente por el club”, confesó Palma. “En el gol de Petit vi reflejado todo eso”.

Sobre el puesto del atacante, señaló que cambió el año pasado. “Jugó siempre de 9 hasta el final de sub 16 y sub 17, porque vino un jugador, Pavel Núñez, y entre los dos hicieron 70 goles. El año pasado, Pavel, que es un 9 que se rompió los cruzados el año pasado y ya está por volver, y cuando vino Pavel, él empezó a jugar detrás del 9, pero puede jugar en las dos posiciones”.

20240804 Gonzalo Petit, Nacional, jugador más valioso de la final del Torneo Intermedio 2024. Foto: @CampeonatoAUF Gonzalo Petit Foto: @CampeonatoAUF

“No es un 9 chocador pero es un 9 goleador. Y es un gran definidor, ayer lo demostró y contra Danubio. Jugó siempre de 9 hasta que vino Pavel y el técnico Santiago Espasandín lo puso atrás del 9. El se siente más cómodo saliendo un poquito del área”, agregó Palma.

El penal de Guillermo López

El directivo tricolor también felicitó a Guillermo López, otros de los juveniles que entró en el clásico y que marcó un penal de forma notable al picar su remate.

“Guillermo López vino a Nacional en sub16, de Maldonado, hizo sub 16, sub 17 y Tercera, estuvo en el proceso de la selección sub 20 campeona del mundo pero quedó afuera”, repasó Palma. “El año pasado fue a Rentistas a sumar experiencia en Primera división. Este año no había tenido muchas chances pero en las veces que entró, entró muy bien”.

Los pateadores de Nacional en el incidentes en el clásico Nacional vs Peñarol por la Final del Torneo Intermedio 2024 Los pateadores de Nacional en el incidentes en el clásico Gastón Britos / Focouy

El dirigente destacó “no solo el gol, sino cómo entró”. “La personalidad que tuvo. Yo lo felicité porque no podía creer cómo había tirado el penal", señaló sobre López, de quien dijo que es puntero y extremo que puede jugar por derecha e izquierda.

Palma valoró el regresó de Sebastián Coates y destacó la presencia de jugadores formados en la cantera del club: 12 jugadores citados de los 21 hicieron formativas en Los Céspedes. “Y terminamos jugando con 7 de la cantera”, agregó.