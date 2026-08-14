Imputaron a un policía y a su hermano por reiterados delitos de abuso sexual contra menores de edad en Rivera

La Justicia imputó en Rivera a un funcionario policial y a su hermano por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados , tras una investigación encabezada por la Fiscalía Departamental de Rivera especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual.

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Para ambos hombres se dispuso como medida cautelar prisión preventiva por 90 días , mientras continúa la investigación.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, uno de los hombres fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y reiterados delitos de ejercer influencia o contactar por medios electrónicos a menores de edad con el propósito de cometer delitos contra su integridad sexual, realizar actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlos a hacer o no hacer algo contra su voluntad.

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Uno de estos delitos fue imputado en concurso formal con un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo .

También fue imputado por un delito de violencia doméstica especialmente agravada en concurso formal con un delito de lesiones personales. Los delitos fueron imputados en régimen de reiteración real.

Qué delitos le imputaron al otro hombre

El segundo hombre fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.

Además de la prisión preventiva por 90 días, la Justicia dispuso para ambos la suspensión de la patria potestad o guarda y la inhabilitación para ejercer funciones públicas o privadas en las áreas educativa y de la salud.

La inhabilitación también alcanza a todas aquellas actividades que impliquen un trato directo con niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Las defensas de los dos imputados apelaron el fallo.