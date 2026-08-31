El conmovedor video que publicó Lionel Messi este lunes tras anunciar su despedida de la selección argentina

El mundo del fútbol se detuvo este lunes tras el impacto generado por Lionel Messi , quien anunció de manera oficial su retiro definitivo de la selección argentina. Minutos después de dar a conocer la noticia a través de una carta en la que confesó que la decisión "dolió en el alma" pero que sentía que ya no le quedaba más para dar, el capitán albiceleste compartió en sus redes sociales un conmovedor video que repasa su impecable trayectoria vistiendo la camiseta nacional.

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La pieza audiovisual recorre de forma emotiva desde los primeros sueños de niño de Lionel Messi con la selección argentina hasta la gloria absoluta alcanzada en la Copa del Mundo.

A través de un recorrido por momentos imborrables -que incluye las etapas difíciles, los dolorosos tropiezos y la posterior consagración en la Copa América y el Mundial-, la narración destaca el sentido de pertenencia y la resistencia de un ciclo que transformó para siempre la historia del deporte argentino.

Las reacciones no tardaron en llegar desde todos los rincones del planeta.

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Compañeros de equipo, referentes del fútbol internacional y millones de hinchas inundaron las plataformas digitales con mensajes de gratitud hacia el número 10.

Con este anuncio y el emotivo repaso de su carrera, el astro rosarino pone fin a una etapa de más de dos décadas en las que rompió todos los récords posibles, dejando una huella imborrable en el corazón de los fanáticos.

Messi seguirá jugando con Inter Miami con el que tiene contrato hasta 2028.