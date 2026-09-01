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Gonzalo Petit se puso la amarilla al ser presentado en Cádiz de España, su nuevo equipo y el cuarto tras ser fichado por Betis a Nacional por varios millones

En el último día del plazo de fichajes del mercado el uruguayo fue anunciado en su nuevo equipo para 2026/27

1 de septiembre de 2026 8:30 hs
Gonzalo Petit fue presentado en Cádiz

Gonzalo Petit fue presentado en Cádiz

El Cádiz, de la Segunda división española, ha anunciado este martes, último día del plazo de fichajes del mercado, la incorporación del delantero uruguayo Gonzalo Petit, ex Nacional, cedido por el Betis hasta final de temporada.

Está previsto que el jugador pase reconocimiento médico este martes y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades.

Gonzalo Petit fue presentado en Cádiz

Gonzalo Petit fue presentado en Cádiz

Petit, de 19 años, llegó al conjunto verdiblanco el verano boreal pasado aunque fue cedido a Mirandés y a Granada, equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional, pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

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Este verano europeo, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Facundo Bernal y Gonzalo Petit en Betis

Facundo Bernal y Gonzalo Petit en Betis

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios.

EFE

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