Gonzalo Petit se puso la amarilla al ser presentado en Cádiz de España, su nuevo equipo y el cuarto tras ser fichado por Betis a Nacional por varios millones

El Cádiz, de la Segunda división española, ha anunciado este martes, último día del plazo de fichajes del mercado, la incorporación del delantero uruguayo Gonzalo Petit , ex Nacional, cedido por el Betis hasta final de temporada.

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Está previsto que el jugador pase reconocimiento médico este martes y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades .

Petit, de 19 años, llegó al conjunto verdiblanco el verano boreal pasado aunque fue cedido a Mirandés y a Granada , equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional , pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

El ex Nacional Gonzalo Petit volvió a ser cedido por Betis y jugará nuevamente en la Segunda de España

El ex Nacional Gonzalo Petit se pierde el amistoso de Betis ante Inter de Milán y en España hablan de una nueva salida a préstamo; Facundo Bernal sí fue convocado

tiene un mensaje para vosotros, cadistas



¡Vamos arriba! pic.twitter.com/z5B9yVwIb2 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 1, 2026

Este verano europeo, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Facundo Bernal y Gonzalo Petit en Betis

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios.

EFE