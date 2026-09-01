Copa AUF Uruguay: Peñarol y Nacional serán visitantes en la segunda fecha que comienza este martes y que tiene el inicio para los equipos de la Divisional C

La Copa AUF Uruguay 2026 continúa este martes 1° de setiembre con tres partidos que marcarán el comienzo de la segunda fecha, en la que Peñarol y Nacional serán visitantes y en la que iniciarán su participación los equipos de la Divisional C.

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Este martes 1° de setiembre se jugarán los primeros tres partidos de la segunda etapa de la Fase Eliminatoria de equipos profesionales.

La actividad se abrirá a las 15:00 cuando Colón vs Fénix jueguen en el Parque Palermo por el Grupo 6.

Luego será el turno para dos partidos entre equipos de Primera: Wanderers vs Cerro a las 18:00 en el Parque Viera por el Grupo 3 y Montevideo City Torque vs Danubio a las 20:15 en el Estadio Charrúa por el Grupo 1.

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Peñarol a Maldonado

La fecha continuará el miércoles con el destaque de Peñarol visitando a Atenas de San Carlos en el Campus de Maldonado a la hora 20:00, partido por el Grupo 1 en el que se espera que Diego Aguirre coloque nuevamente un equipo alternativo.

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ese mismo día, pero a las 15:00, habrá dos partidos: Cerrito vs Deportivo Maldonado en el Parque Maracaná y Central Español vs Juventud en el Palermo.

Después, a las 17:00 en el Parque Viera, Liverpool recibirá a Boston River.

Nacional al Prado

El jueves 3 de setiembre continuará la segunda fecha con Nacional yendo al Prado para enfrentar a River Plate en el Saroldi desde la hora 15:30 por el Grupo 5.

Daniel Carreño en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Media hora antes, Rentistas y Plaza Colonia jugarán en el complejo de los colorados, mientras que a las 18:15 Albion recibirá a Progreso en el Franzini y a las 20:00 Oriental de La Paz será local ante Racing en el Palermo.

La segunda fecha también tiene fijado el partido Cerro Largos vs Defensor Sporting para el 10 de setiembre a las 19:00 en Melo.

Comienzan los equipos de la C

La Copa AUF Uruguay también fijó los primeros partidos para los para los equipos de la Primera Divisional C amateur.

Este miércoles 2 de setiembre será el primero de ellos cuando se enfrenten Deutscher vs Deportivo Italiano a las 19:00 en el Complejo Rentistas.

Rampla Juniors vs Lito jugarán el jueves 3 a las 15:00 en el Estadio Olímpico.

Los siguientes partidos serán el 9 de setiembre, cuando Terremoto sea local ante Bella Vista en el Estadio Cr. Damiani a las 19:00, y el día 15 cuando Durazno reciba a Deportivo Colonia en el Landoni a las 19:00

Primeros partidos para los equipos de la Primera Divisional C amateur

Así es el nuevo formato de la Copa AUF Uruguay

El nuevo formato establece una primera Eliminatoria – Equipos AUF entre clubes profesionales que la disputarán las 16 institución de la Primera división y los 8 primeros de la Tabla Anual del torneo de la Segunda división profesional al momento de la finalización de la primera rueda de la fase regular del torneo de dicha competición.

Esos 24 equipos se dividirán en seis series de cuatro equipos cada una:

Grupo 1: Peñarol. Montevideo City Torque, Danubio, Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting, Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro, Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud de Las Piedras, Oriental de La Paz

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso, River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River, Colón

Se disputarán tres fechas en cada serie, todos contra todos. Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros. Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay

Además, habrá una fase eliminatoria entre equipos de la Divisional C .

Se llevará a cabo una llave eliminatoria entre los cuatro mejores equipos clasificados del Torneo Inicial 2026 y los cuatro clasificados en la temporada anterior.

De esta manera, surgirán los cuatro clubes clasificados a la Segunda Fase.

Cómo es la segunda fase

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D.

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando ocho clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

Trofeo de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte, se enfrentarán los 16 clubes del ámbito amateur (4 de Divisional C, 2 de Divisional D y 10 de OFI) entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

A partir de esta fase los partidos serán eliminatorios; de terminar los 90 minutos con resultado de empate, se procederá a la definición de un ganador por tiros desde el punto del penal.

Los octavos de final los jugarán los ganadores de la fase anterior, realizándose un sorteo entre los 16 equipos previamente clasificados para dar lugar a los ocho partidos de esta fase.

Habiendo algún equipo amateur en cualquiera de las llaves, dichos equipos serán locatarios.

La fase de cuartos de de final será disputada por los ganadores de la fase anterior, según lo determinado por el cuadro de enfrentamientos, bajo las mismas condiciones en lo que respecta a localías, canchas y arbitraje.

Las semifinales se disputarán por los cuatro ganadores de la fase anterior, según cuadro de enfrentamientos, en cancha neutral fijada por la Mesa Ejecutiva de la AUF.

La final se jugará en cancha neutral, a partido único, con penales en caso de igualdad en el tiempo reglamentario y será el partido que cerrará la temporada oficial del fútbol uruguayo.