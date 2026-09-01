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¿Se va Luis Angulo de Peñarol? Talleres lo quiere de vuelta, mirá lo que dice el contrato firmado entre las partes

Talleres solicitó interrumpir el préstamo de Luis Angulo a Peñarol y Diego Aguirre dio el visto bueno para que salga, ¿qué tiene que pasar para que se concrete la salida?

1 de septiembre de 2026 9:57 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El delantero colombiano de Peñarol, Luis Angulo está muy cerca de irse del club tras llegar a préstamo desde Talleres de Córdoba.

Angulo llegó a Peñarol para buscar minutos y protagonismo intentando pelear un lugar en la lista de Colombia para el Mundial 2026. En 2022, el futbolista había jugado con la sub 20 de su país.

En Peñarol lleva jugados 23 partidos donde marcó cuatro goles y dio una sola asistencia.

El día después de Peñarol tras la derrota clásica ante Nacional: la bronca interna por el mal rendimiento, la expectativa por Germán Pezzella y una decisión que ya fue tomada

Luis Mejía sobre los jugadores de Peñarol: "Tienen un miedo bárbaro, ven la blanca y se cagan"; mirá las arengas de Nacional antes del triunfo clásico en el Campeón del Siglo

Debutó en la primera fecha del Torneo Apertura contra Montevideo City Torque y luego jugó ante Central Español y Deportivo Maldonado, pero sus rendimientos no convencieron al entrenador Diego Aguirre como para darle minutos para el clásico en el Gran Parque Central.

Luego marcó goles ante Danubio y Cerro y en la décima fecha tuvo su pico de rendimiento con un doblete contra Progreso.

Entre mayo y abril sufrió tres lesiones musculares por los que se perdió siete partidos en un semestre donde Peñarol fue cuarto en el Torneo Apertura y último en su grupo de Copa Libertadores.

En el segundo semestre, Angulo se recuperó físicamente pero la llega de Leonel Jaime desde River Plate argentino llevó a Aguirre a cambiar el sistema y a jugar con carrileros, prescindiendo de los extremos por lo que el colombiano ha sido suplente, salvo en la Copa AUF Uruguay ante City Torque donde fue titular.

En el clásico del domingo entró pero no pudo desnivelar con sus incursiones por la banda derecha. Nacional ganó 1-0 con justicia con un gran planteo defensivo.

El lunes por la noche, Talleres de Córdoba se comunicó con Peñarol para hacer efectiva la cláusula de repesca del contrato de cesión que se firmó con el jugador.

¿Qué dice el contrato de Luis Angulo con Peñarol?

Angulo llegó a Peñarol por un año a préstamo.

Por ese préstamo Peñarol tuvo que pagar un cargo de US$ 250 mil.

La cláusula de repesca implica que Talleres puede reclamar los servicios de su jugador en el actual período de pases que en Uruguay vence este martes 1° de setiembre.

Para eso, Talleres le tiene que pagar a US$ 150 mil.

Según pudo saber Referí, Aguirre ya dio el visto bueno para la salida del jugador porque con la llegada del argentino Gonzalo Gelini reforzó el puesto de extremos donde ya tiene a Javier Cabrera, Eduardo Darias, Leonel Jaime, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez y Leandro Umpiérrez, más allá de que a este último y a Darias, Aguirre los utiliza mayoritariamente por dentro. A Jaime lo coloca suelto detrás de los centrodelanteros.

Si Talleres transfiere el dinero, Peñarol liberará a Angulo.

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