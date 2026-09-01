Meteorólogo advirtió que la niebla seguirá hasta el jueves y anticipó un fuerte descenso de temperatura

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió este martes que las nieblas y neblinas continuarán afectando a Uruguay hasta el jueves y pidió extremar las precauciones al circular. Además, anticipó un importante cambio en las condiciones del tiempo con un marcado descenso de temperaturas durante el fin de semana.

"Mucha niebla. Menos caso de neblina, pero más niebla. Mucho cuidado en el manejo, en la ruta. No queremos que sea noticia, por favor ", señaló Ramis durante su reporte en Informativo Sarandí.

Consultado sobre cuánto tiempo permanecerá el fenómeno que afecta este martes a Montevideo y otros puntos del país, el meteorólogo respondió: " Hasta el jueves va a seguir ".

Inumet y meteorólogo anticipan un fin de semana sin lluvias y con temperaturas en aumento: los detalles

Ramis explicó que existe una alta probabilidad de que las nieblas y neblinas vuelvan a formarse durante la tarde y la noche de este martes , y permanezcan durante buena parte de la mañana siguiente.

"Aproximadamente a las 20 horas empieza a levantarse la niebla", señaló sobre la posibilidad de que el fenómeno vuelva a presentarse, y agregó que podría permanecer "hasta el otro día, por lo menos hasta las 10 u 11 de la mañana".

Ramis explicó por qué se forma la niebla

El meteorólogo explicó que se trata de una niebla de radiación, vinculada al descenso de la temperatura y la humedad durante las horas nocturnas.

"Está acompañada de las bajas temperaturas, cuando desciende la temperatura y la humedad", indicó.

Ante este escenario, volvió a insistir en la necesidad de conducir con precaución cuando la visibilidad se encuentra reducida. "Mucho cuidado. No hay que perder la vida por no perder dos minutos", afirmó.

De 21 °C el miércoles a un fin de semana frío

Más allá de la niebla, Ramis anticipó cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.

Para este martes 1° de setiembre prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, con una mañana cubierta y una tarde soleada.

El miércoles tendrá características muy diferentes: la mínima será de 8 °C, pero la máxima trepará hasta los 21 °C, en una jornada nubosa que el meteorólogo definió como "un día de primavera".

El jueves comenzará a cambiar el panorama. Ramis prevé 13 °C de mínima y 17 °C de máxima, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de chaparrones.

Para el viernes anticipó una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C, con tiempo soleado. "Lindo día, pero medio frío", resumió.

Frío, viento y chaparrones durante el fin de semana

El descenso de las temperaturas se profundizará durante el fin de semana.

El sábado tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C, con cielo nuboso y viento del sur-suroeste de entre 30 y 40 km/h.

Para el domingo, Ramis pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 10 °C, con cielo cubierto y chaparrones.

El lunes prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 13 °C, con cielo algo nuboso.

Cómo será la primavera según Ramis

Ramis también se refirió al comienzo de la primavera climatológica, que se inició este martes 1° de setiembre y comprende los meses de setiembre, octubre y noviembre.

Respecto a las lluvias que podrían registrarse durante la estación, señaló que setiembre y octubre no serían meses especialmente lluviosos, mientras que el panorama podría cambiar hacia noviembre. "Noviembre puede ser un poco lluvioso; septiembre y octubre no tanto", afirmó.

De todas formas, advirtió sobre la situación de los cursos de agua luego de las precipitaciones registradas durante los últimos meses: "Hay cursos de agua que llueven tres gotas y se complica".

En tanto, la primavera astronómica comenzará con el equinoccio, que Ramis ubicó en torno al 22 de setiembre a las 21:05.