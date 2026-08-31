Meteorólogo anticipó chaparrones y viento "bastante fortachón" esta semana: cuándo cambia el tiempo

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que esta semana habrá chaparrones el jueves y que el sábado estará ventoso, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En su columna de este lunes en Informativo Sarandí, Ramis señaló que la jornada comenzó con niebla y neblina en el sur de Uruguay, incluida la zona de Pocitos, aunque también se registraba sol en Rocha.
Luego del “veranillo de San Cristóbal” que dejó un fin de semana con temperaturas agradables, el meteorólogo presentó su pronóstico para los próximos días.
El pronóstico de Guillermo Ramis para esta semana
Para este lunes, Ramis anunció una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, con el cielo cubierto y ocasionalmente nuboso.
El martes tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará nuboso durante la mañana y se espera una tarde soleada.
Para el miércoles, el meteorólogo pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C, con abundante nubosidad.
El jueves será una jornada lluviosa y ocasionalmente cubierta, con chaparrones. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.
El tiempo mejorará el viernes, cuando se espera una jornada soleada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.
El sábado estará lluvioso y ventoso, con viento del sur y suroeste y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 13 °C.
Finalmente, el domingo estará nuboso, con una mínima de 7 °C y una máxima prevista de 13 °C.
Ramis agregó que agosto terminará con valores “bastante dentro de lo normal” y sin mayores problemas relacionados con evacuaciones. Según señaló, ese escenario podría cambiar hacia noviembre y diciembre.