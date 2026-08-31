Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
algo de nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anticipó chaparrones y viento "bastante fortachón" esta semana: cuándo cambia el tiempo

El meteorólogo pronosticó temperaturas máximas de entre 13 °C y 21 °C y advirtió por rachas de viento de hasta 45 km/h durante el sábado

31 de agosto de 2026 9:55 hs
Ciclón, viento, lluvia, tormenta, alerta roja
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que esta semana habrá chaparrones el jueves y que el sábado estará ventoso, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

En su columna de este lunes en Informativo Sarandí, Ramis señaló que la jornada comenzó con niebla y neblina en el sur de Uruguay, incluida la zona de Pocitos, aunque también se registraba sol en Rocha.

Luego del “veranillo de San Cristóbal” que dejó un fin de semana con temperaturas agradables, el meteorólogo presentó su pronóstico para los próximos días.

Más noticias

Inumet y meteorólogo anticipan un fin de semana sin lluvias y con temperaturas en aumento: los detalles

"A sacar el gamulán": meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia y cuándo vuelven las lluvias

El pronóstico de Guillermo Ramis para esta semana

Para este lunes, Ramis anunció una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, con el cielo cubierto y ocasionalmente nuboso.

El martes tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará nuboso durante la mañana y se espera una tarde soleada.

Para el miércoles, el meteorólogo pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C, con abundante nubosidad.

El jueves será una jornada lluviosa y ocasionalmente cubierta, con chaparrones. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.

El tiempo mejorará el viernes, cuando se espera una jornada soleada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.

El sábado estará lluvioso y ventoso, con viento del sur y suroeste y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 13 °C.

Finalmente, el domingo estará nuboso, con una mínima de 7 °C y una máxima prevista de 13 °C.

Ramis agregó que agosto terminará con valores “bastante dentro de lo normal” y sin mayores problemas relacionados con evacuaciones. Según señaló, ese escenario podría cambiar hacia noviembre y diciembre.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

"Su sueño máximo": Julieta y Lucila, las hijas de Ruben Rada recordaron con profunda emoción a su padre en el Estadio Campeón del Siglo y le agradecieron a Peñarol

Metsul advirtió por un setiembre con mayor riesgo de tormentas y ciclones frente a las costas de Uruguay

Peñarol 0-1 Nacional: un golazo de Francisco Calvo le dio una victoria inesperada al tricolor en el Campeón del Siglo

Temas

Meteorólogo chaparrones Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos