Meteorólogo anticipó chaparrones y viento "bastante fortachón" esta semana: cuándo cambia el tiempo

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que esta semana habrá chaparrones el jueves y que el sábado estará ventoso , con rachas de hasta 45 kilómetros por hora .

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En su columna de este lunes en Informativo Sarandí, Ramis señaló que la jornada comenzó con niebla y neblina en el sur de Uruguay , incluida la zona de Pocitos, aunque también se registraba sol en Rocha.

Luego del “ veranillo de San Cristóbal ” que dejó un fin de semana con temperaturas agradables , el meteorólogo presentó su pronóstico para los próximos días.

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Para este lunes , Ramis anunció una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C , con el cielo cubierto y ocasionalmente nuboso.

El martes tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C. El cielo estará nuboso durante la mañana y se espera una tarde soleada.

Para el miércoles, el meteorólogo pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C, con abundante nubosidad.

El jueves será una jornada lluviosa y ocasionalmente cubierta, con chaparrones. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.

El tiempo mejorará el viernes, cuando se espera una jornada soleada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.

El sábado estará lluvioso y ventoso, con viento del sur y suroeste y rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 13 °C.

Finalmente, el domingo estará nuboso, con una mínima de 7 °C y una máxima prevista de 13 °C.

Ramis agregó que agosto terminará con valores “bastante dentro de lo normal” y sin mayores problemas relacionados con evacuaciones. Según señaló, ese escenario podría cambiar hacia noviembre y diciembre.