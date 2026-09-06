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Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y la Anual tras la igualdad entre Nacional y Juventud

6 de septiembre de 2026 18:39 hs
Tomás Viera y Gastón Pereiro

Tomás Viera y Gastón Pereiro

Foto: Enzo Santos/FocoUy

Nacional empató 2-2 con Juventud por la quinta fecha del Torneo Clausura y con ese resultado dejó dos importantes puntos por el camino y no pudo tomar viento en la camiseta tras ganarle la semana pasada el clásico a Peñarol en el Campeón del Siglo.

El problema de Nacional es que Peñarol tiene un partido menos jugado porque tiene pendiente el duelo de la primera fecha contra Montevideo City Torque.

Montevideo City Torque lidera el torneo con 12 puntos con ese partido de menos, pero Liverpool lo puede pasar si le gana este domingo a Boston River, en el partido que cierra la jornada dominguera y que se disputará en el Parque Viera desde la hora 19.30.

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En la Tabla Anual, Peñarol es líder con 50 puntos, uno más que Deportivo Maldonado y Racing pero con un partido de menos.

En el descenso, Cerro sacó la cabeza tras sorprender a Racing y ahora son Progreso, Danubio y Wanderers los que están en zona de perder la categoría.

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