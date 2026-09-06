Orsi defendió el diálogo "mano a mano" con los líderes partidarios: "Es lo que tiene que ocurrir en Uruguay" y "te animás a hablar de otras cosas"

El presidente Yamandú Orsi hizo una aparición este domingo de tarde en el Hipódromo Nacional de Maroñas y se expresó al respecto de las reuniones que mantiene con los líderes de los distintos partidos políticos, donde destacó especialmente el intercambio directo que permiten estos encuentros.

" Me encanta, porque puedes hablar mucho; al ser mano a mano te animás a hablar de otras cosas y, además, es lo que tiene que ocurrir en Uruguay ", señaló Orsi al ser consultado sobre su vínculo con los dirigentes partidarios, consignado por Telemundo (Canal 12).

Días atrás, Orsi había inaugurado esta modalidad de encuentros en una reunión con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Si bien la política internacional fue el motivo central de la conversación, el dirigente colorado aprovechó la instancia para plantear otros asuntos al presidente, entre ellos propuestas vinculadas a la seguridad. Tras el encuentro, Ojeda destacó la apertura de un "canal de comunicación" con el mandatario.

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Consultado sobre si durante esos encuentros los dirigentes le plantearon asuntos que excedían la agenda prevista, Orsi respondió que es parte natural de las conversaciones. "Está bien, es obvio", dijo, y agregó que en esas instancias tiene la posibilidad de profundizar sobre los planteos y expresar su posición.

"Cuando las reuniones son más grandes, capaz que es más difícil, pero en mano a mano tiene esa ventaja o esa virtud", sostuvo el presidente.

En ese marco, el presidente fue consultado específicamente por el pedido de que el oficialismo reduzca el tono de confrontación política. Orsi consideró que se trata de una expectativa compartida entre los distintos actores y vinculó esa búsqueda con el propio sentido de los encuentros que viene manteniendo: "Todos estamos pidiendo un poco de eso, ¿no? Es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones", planteó.

El mandatario destacó además la importancia de mantener un diálogo fluido frente a asuntos de política internacional, un área en la que, según consideró, existen más coincidencias de las que pueden percibirse en otros temas: "Son temas complejísimos los de política internacional, por ejemplo, que el ida y vuelta es fundamental y no estamos tan lejos, en la puntería hacia afuera no estamos tan lejos, eso es bueno", afirmó.