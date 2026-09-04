Tras cuestionamiento a sus dichos, Orsi dijo que la violencia de género "no es ningún hecho aislado" y pidió no responsabilizar a las instituciones

El presidente Yamandú Orsi volvió a referirse este viernes al intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina y respondió a las críticas que recibió luego de que el jueves dijera que “son casos muy aislados, basta mirar lo que pasa en países mucho más desarrollados, algunas catástrofes que ocurren, para entender que es un tema delicado” .

Consultado este viernes en rueda de prensa sobre si debía aclarar sus dichos, Orsi respondió: “No, aclarar no, porque quedó claro lo que dije. Cuando se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura, yo dije, para la educación secundaria esto es, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado . La violencia de género no es ningún hecho aislado, yo dije, acá hay un problema de violencia dirigido a las mujeres, capaz que me faltó precisar eso, pero el tema violencia de género no es un hecho aislado” .

El presidente se refería a los antecedentes del agresor durante su etapa como estudiante de un liceo de Salinas , cuando compañeros denunciaron situaciones de acoso. Según exalumnos, aquellas denuncias no fueron correctamente tramitadas por las autoridades de Secundaria.

Sobre el ataque ocurrido en Medicina, Orsi agregó: “Tampoco tiene que ver con la justificación de si estaba enfermo, si tenía tal problema o tal otro, es violencia de género, no tengo dudas”.

El mandatario sostuvo que había conversado con docentes para conocer cómo se había actuado frente a los antecedentes del agresor. “Ahora, uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto. Yo soy docente además, y hablé con los docentes y me contaron cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían. Entonces, en el marco de la educación Secundaria es un hecho, primero que no ocurrió en Secundaria, ocurrió en la Facultad. Cada cual interpreta lo que quiere, pero cuando se me planteó si la educación Secundaria había podido resolver un problema que había empezado allá, yo dije, bueno, fue un hecho aislado, para no globalizar y no generalizar porque además yo había hablado con las autoridades de Secundaria. Entonces, uno le pone el contexto que quiere, yo ya no exijo más”, afirmó.

Orsi insistió luego en que su referencia a un hecho aislado no estaba dirigida a la violencia de género como fenómeno. “Pero el tema violencia de género, no tengo ninguna duda, es de todos los días, y pido, de paso, analizar la historia que hay atrás de esto que ocurrió, porque tiene que ver con eso, con lo que pasa puertas adentro de una familia, con lo que pasa en el barrio y siempre terminás más o menos en la misma cosa, la violencia del hombre hacia las mujeres, no precisa que los explique, está clarísimo”, agregó.

Finalmente, el mandatario volvió sobre el papel de los centros educativos y consideró que el episodio debe analizarse dentro de un problema más profundo. “No es por comparar, pero si uno analiza lo que pasa en otros países, en los centros educativos, evidentemente ahí si hay un problema con los centros educativos y un tema de seguridad en los centros educativos. En este caso, que fue lo que me preguntaron, no responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural”, concluyó.