Taxista se defecó en el auto y luego se limpió en la vía pública: gremial evalúa si aplica una sanción

En las últimas horas empezó a circular un video en redes sociales en que un taxista se limpia con papel higiénico en plena vía pública, en la zona de la Rambla de Montevideo, tras haberse defecado. La Gremial Única del Taxi logró identificar al conductor y evalúan si aplican una sanción.

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El trabajador presentó un descargo en el que afirmó que estaba tomando un remedio que le produjo el hecho inesperado. Según contó, se trata del medicamento Diaformina –utilizado principalmente para la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina– el que le causó la descompostura.

Desde la gremial señalaron que se defecó cuando estaba dentro del auto y no fuera de él. Los videos, a priori, no muestran al hombre defecando en la calle. Sin embargo, sí muestran que se limpió con papel higiénico estando fuera del vehículo.

El conductor, de unos 60 años, no tenía antecedentes por mala conducta. Desde la gremial destacaron que el trato previo que han tenido con él, en que ha sido "respetuoso y de buen vocabulario", dijeron a El Observador. La determinación de aplicar una sanción o no está siendo evaluada por estas autoridades.