Violencia en el deporte: Interior prepara una guardia especial para el fútbol que será financiada por los clubes y la AUF

El Ministerio del Interior trabaja junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la creación de una guardia especializada para la seguridad en los espectáculos deportivos , que estará integrada por funcionarios eventuales y será financiada por los clubes y la propia asociación .

El anuncio fue realizado por el ministro Carlos Negro este jueves durante la comparecencia de la cartera ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado , donde la violencia en el fútbol fue uno de los temas planteados por la oposición.

Negro aseguró que las conversaciones con la AUF comenzaron hace aproximadamente un mes y que las negociaciones están “muy avanzadas”, según pudo reconstruir El Observador en base a la versión taquigráfica de la sesión. Para el próximo lunes está prevista una nueva reunión con las autoridades del fútbol para avanzar en la concreción del proyecto.

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La iniciativa apunta a contar con personal específicamente destinado a los partidos sin comprometer efectivos que cumplen tareas habituales de seguridad pública.

Según explicó Negro, el servicio 222 presenta dificultades porque no es obligatorio y hay policías que no quieren tomar esos servicios, mientras que la seguridad privada contratada actualmente por los clubes es considerada insuficiente.

Negro: “La Policía nunca se fue de las tribunas”

El ministro también cuestionó que se hable de un eventual “regreso” de la Policía a las tribunas.

“La Policía nunca se fue de las tribunas”, afirmó Negro, quien sostuvo que los efectivos pueden ingresar cuando entiendan que la situación lo requiere, pese a tratarse de un espectáculo privado. Como ejemplo mencionó los incidentes registrados en el último clásico disputado en el Campeón del Siglo.

“La Policía ingresó desde el inicio a las tribunas y no le pidió permiso a nadie”, señaló.

El jerarca explicó que el desafío pasa por reforzar la seguridad dentro de los escenarios deportivos sin retirar durante varias horas a un gran contingente de policías de sus tareas en los barrios.

¿Cómo funciona el sistema de policías eventuales?

Los policías eventuales son funcionarios contratados para prestar servicios especiales de seguridad que pueden ser requeridos por entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y empresas privadas. El régimen está regulado por el decreto 165/021, aprobado en 2021.

A diferencia de un servicio 222 realizado por un policía presupuestado, el eventual es contratado específicamente bajo este régimen y el costo del servicio corre por cuenta del organismo o empresa que lo solicita. El contratante debe hacerse cargo de las remuneraciones, beneficios, aportes y también del uniforme y equipamiento policial.

Los aspirantes se forman en las Escuelas de Policía y reciben la misma formación académica e instrucción que los policías presupuestados. Una vez egresados trabajan como agentes eventuales, con una carga de 48 horas semanales.

Además, el régimen contempla que posteriormente puedan incorporarse a vacantes presupuestales de la Policía, previa evaluación de desempeño y tomando en cuenta su antigüedad como eventuales.

En el caso de la propuesta que Interior negocia con la AUF, Negro explicó que la futura guardia especializada estaría integrada por este tipo de funcionarios y no sería financiada por el Estado, sino por los clubes y la AUF.

El nuevo decreto que Interior envió a Presidencia

Negro anunció además que Interior envió este jueves a Presidencia un nuevo decreto sobre seguridad en el deporte. La normativa permitirá que la Policía disponga directamente que una persona vinculada a determinados hechos violentos no pueda ingresar a un escenario deportivo.

La diferencia respecto al actual derecho de admisión es que la prohibición será una orden de un funcionario público. Por lo tanto, según explicó el ministro, si la persona logra igualmente ingresar al estadio, podría incurrir en un delito de desacato.

El anuncio se produjo después de que legisladores de la oposición cuestionaran al ministerio por las medidas adoptadas ante los reiterados incidentes en el fútbol y recordaran que, hasta ahora, entre las decisiones tomadas estuvieron la prohibición de determinadas banderas y la disputa de los clásicos sin hinchas visitantes.