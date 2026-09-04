Metsul advierte por un "corredor polar" que traerá sucesivas masas de aire frío a la región: qué puede pasar en Uruguay

Metsul Meteorología advirtió por la llegada de sucesivas masas de aire frío al sur de Sudamérica durante las próximas dos semanas , como consecuencia de un patrón atmosférico que favorece el avance de aire polar hacia la región.

Según la agencia brasileña, una intensa masa de aire frío ingresará este fin de semana , con sus efectos más importantes entre el domingo 6 y el lunes 7 de setiembre .

Los mapas del modelo europeo ECMWF difundidos por Metsul muestran que Uruguay quedará comprendido dentro de una extensa zona con temperaturas considerablemente inferiores a los valores normales para esta época del año .

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El frío tendrá continuidad. Metsul anticipó una nueva incursión de aire polar, potencialmente de gran intensidad, entre el sábado 12 y el domingo 13 de setiembre .

El mapa del ECMWF para el domingo 13 vuelve a mostrar todo Uruguay bajo anomalías negativas de temperatura, junto con gran parte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Además, la proyección para los 15 días hasta el 17 de setiembre mantiene a Uruguay dentro de una extensa zona con temperaturas promedio inferiores a las habituales, por lo que la primera mitad del mes podría presentar varios períodos de frío.

Metsul explicó, además, que esta sucesión está relacionada con la fase negativa de la Oscilación Antártica, que modifica los patrones de viento alrededor de la Antártida y facilita el avance de masas de aire polar hacia latitudes medias de Sudamérica.