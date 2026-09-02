Metsul advierte por una de las masas de aire frío "más fuertes del año": cuándo llegará a Uruguay

Una intensa masa de aire frío , considerada por image como una de las más fuertes en lo que va de 2026 , avanzará sobre la región durante el próximo fin de semana y provocará un marcado descenso de las temperaturas que alcanzará a Uruguay .

Según el observatorio meteorológico brasileño, el aire más frío comenzará a avanzar durante el sábado 5 y tendrá su mayor incidencia entre el domingo 6 y el lunes 7 de setiembre .

El mapa del modelo europeo ECMWF difundido por Metsul muestra a Uruguay dentro de una extensa área con anomalías negativas de temperatura , junto con parte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Metsul advirtió por un setiembre con mayor riesgo de tormentas y ciclones frente a las costas de Uruguay

Metsul advierte por dos masas de aire frío: la primera llega este martes y otra mucho más intensa se espera para el fin de semana

La proyección del ECMWF correspondiente a las 21:00 del domingo 6 de setiembre en Uruguay muestra al país bajo una marcada anomalía térmica negativa .

El mapa representa la temperatura a 850 hectopascales, aproximadamente a 1.500 metros de altura, por lo que sus valores no equivalen directamente a las temperaturas que se registrarán en superficie.

Sin embargo, permite dimensionar la intensidad de la masa de aire: Uruguay aparece dentro del núcleo de temperaturas muy por debajo de lo habitual para comienzos de setiembre.

De confirmarse este escenario, el país tendrá un fuerte descenso de temperatura durante el fin de semana, con el período más frío entre el domingo y el comienzo de la próxima semana.

La posibilidad de heladas dependerá de las temperaturas mínimas, la nubosidad y el viento que finalmente se registren en cada zona.

Metsul no descarta nieve en el sur de Brasil

Metsul señaló que esta irrupción de aire frío podría generar temperaturas bajo cero y heladas en distintas zonas del sur de Brasil.

Los modelos también han mostrado la posibilidad de nieve o lluvia helada entre el domingo y el lunes en zonas elevadas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, aunque el observatorio advirtió que esa posibilidad todavía es incierta.

Para Uruguay, el informe de Metsul no plantea un escenario de nieve. El principal efecto previsto es el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría que lo habitual para la época, cuyo impacto se sentirá especialmente hacia el final del fin de semana y comienzos de la próxima semana.