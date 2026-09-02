Impulsan la construcción de un nuevo megapuerto que podría transformar la región

El presidente de la compañía argentina Pampa Energía, Marcelo Mindlin , analiza la construcción de un nuevo megapuerto en Timbúes, Santa Fe , que estaría vinculado con la producción de fertilizantes y la distribución de urea hacia la zona núcleo agrícola.

La iniciativa contempla una terminal lindera a la estructura que desarrolla Terminales y Servicios (TYS) , aún en etapa preliminar.

Según informó el periódico local Información Regional , la posible inversión aparece relacionada con uno de los principales proyectos que Pampa Energía lleva adelante en Bahía Blanca : una planta de urea que demandará un desembolso de 2700 millones de dólares y tendrá una capacidad proyectada de 2,1 millones de toneladas anuales. La compañía prevé que la producción comience hacia fines de 2029.

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La ubicación de Timbúes permitiría vincular la futura producción de fertilizantes con una zona de alta actividad agropecuaria local. El proyecto apunta a contar con infraestructura propia para recibir, almacenar y despachar la urea producida en Bahía Blanca , con una conexión directa con la red logística de la región.

El emprendimiento se instalaría junto a la terminal que desarrolla Terminales y Servicios (TYS), en un sector del distrito santafesino que concentra distintos enclaves industriales y portuarios. La ciudad forma parte del principal corredor agroexportador argentino y cuenta con conexión a la Vía Navegable Troncal del río Paraná.

La propuesta también se relaciona con la estrategia de Pampa Energía para ampliar su participación en el negocio de fertilizantes. La planta de urea de Bahía Blanca utilizará gas natural de Vaca Muerta como materia prima y tendrá capacidad para generar un volumen destinado tanto al mercado interno como a la exportación.

El proyecto llega en un momento de expansión de la infraestructura portuaria local. En noviembre de 2025, Terminal Timbúes S.A. obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina con una estructura terminal multipropósito. La iniciativa contempla tres unidades de gestión logístico-portuaria sobre el margen derecho del río Coronda, dentro de la Vía Navegable Troncal.