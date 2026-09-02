Mundial de Comidas: el chivito uruguayo conquista a Ibai Llanos y ahora va por el asado argentino, ¿cómo votar?

El chivito uruguayo avanzó a los cuartos de final del Mundial de Comidas organizado por Ibai Llanos después de superar al vorí vorí paraguayo en una votación que reunió 1.747.000 votos. El plato nacional se impuso en los octavos de final y quedó entre los ocho países que continúan en competencia.

La definición fue anunciada por el propio streamer español a través de sus redes sociales. El manjar oriental consiguió más de un millón de votos y dejó afuera a la candidata guaraní, cuya apuesta había llegado al cruce con el reconocimiento de TasteAtlas como una de las preparaciones tradicionales más destacadas del mundo.

El enfrentamiento entre Uruguay y Paraguay había generado una fuerte participación en redes sociales. Durante las primeras horas de la votación, el vorí vorí conseguió ventaja en Instagram , mientras que el chivito dominaba en TikTok . Sin embargo, el resultado definitivo terminó favoreciendo a la preparación uruguaya, que consiguió el pase a la siguiente instancia.

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La competencia reúne platos típicos de distintos países y enfrenta cada preparación mediante votaciones abiertas en las redes sociales del streamer español.

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En los cuartos de final, Uruguay se medirá con Argentina, que avanzó con el asado. Los otros cruces serán Perú contra Guatemala, Ecuador frente a Bolivia y Venezuela ante Colombia. De esta manera, cuatro representantes sudamericanos quedaron entre los ocho mejores de la competencia.

El torneo es la continuación del Mundial de Desayunos que Ibai Llanos organizó en 2025. En aquella primera experiencia, el ganador fue Perú, que recibió una sartén como trofeo. Para la nueva edición, el creador español anunció una estatuilla de bronce valuada en unos 4000 euros, diseñada especialmente para el certamen.

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"No sabíamos qué hacer, lo habíamos improvisado", señaló el español al presentar el nuevo galardón.

¿Cómo votar por el chivito uruguayo vs. asado argentino?

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Quienes quieran apoyar al chivito uruguayo pueden participar de la votación a través de las publicaciones que Ibai Llanos comparte en sus redes sociales.

Para elegir al representante oriental, los usuarios deberán ingresar a la encuesta correspondiente al cruce de cuartos de final y seleccionar el plato.