Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo; mirá para qué sirven

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta llamó la atención en la llegada del plantel de Flamengo a Maracaná para el partido ante Mirassol de este miércoles, al lucir unos novedosos lentes con una luz verde.

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Al bajar del ómnibus, se pudo ver al jugador con los anteojos, lo que fue motivo de comentarios e informes posteriores.

De Arrascaeta utilizó unos lentes AVA Circadian , que incluyen una luz verde de aproximadamente 480 nanómetros.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

Esta tecnología tiene como finalidad ayudar al cerebro a despertar por la mañana , sin la necesidad de tomar café o bebidas energéticas.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

El majestuoso gol de Giorgian De Arrascaeta con Flamengo contra su exequipo Cruzeiro, en la Copa Libertadores

Se volvió a lesionar Nicolás De la Cruz, quien estuvo en la mira de Peñarol: mirá todos los días que se perdió con Flamengo en los últimos tres años

El sistema fue desarrollado por el ingeniero Rodrigo Santana, quien trabajó con Cristiano Ronaldo, para AVA, según informó TNT Sports Brasil.

Su objetivo es ayudar a regular el ciclo de sueño y de vigilia; y su uso está indicado para que los jugadores estén despiertos en un momento del día en el que, en teoría, se estarían preparando para dormir.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

En el ámbito deportivo se utilizan para mejorar la concentración y el estado de alerta en la rutina diaria.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

El precio de venta en tiendas de Brasil es de unos US$ 230.

Los novedosos lentes con los que Giorgian De Arrascaeta llegó al partido de Flamengo

Flamengo se acerca a Palmeiras

Flamengo se situó a un punto del líder Palmeiras tras vencer este miércoles en el Maracaná al Mirassol por 2-0, en un partido de la cuarta jornada del Campeonato Brasileño que fue aplazado en su momento.

Un gol del colombiano Jorge Carrascal en el minuto 14, culminando un rápido contraataque, abrió el marcador para los flamenguistas.

Antes del descanso, Lucas Paquetá remató de cabeza un centro desde la derecha de Carrascal para poner el 2-0.

En la segunda mitad, el Flamengo se dedicó a controlar el partido ante un Mirassol que fue mejor en la segunda mitad pero amenazó poco la portería local.

Curiosamente, ambos equipos se vieron las caras hace apenas 15 días en el partido de la segunda vuelta, que terminó con goleada flamenguista a domicilio por 5-1.

Antes del partido de este miércoles, el Flamengo presentó ante su afición a sus dos nuevos fichajes: el delantero ecuatoriano Anthony Valencia y el argentino Joaquín Freitas, también atacante.

Con la victoria, el Flamengo llegó a los 51 puntos en 25 jornadas, uno menos que el Palmeiras.

Por su parte, el Mirassol es el primer equipo fuera de la zona de descenso, con 25 puntos, los mismos que el Vasco da Gama y el Internacional de Porto Alegre, ambos en la zona roja.

"Creo que llegó un cierto momento de la temporada en el que necesitábamos pasar página, las cosas empezaron a encajarse mejor, a fluir. Tenemos que continuar en este camino, manteniendo el foco como venimos haciendo, sabiendo que vamos llegando al final de temporada", declaró el volante flamenguista Jorginho.

"Conseguimos producir, principalmente en el segundo tiempo. En el primero, ellos fueron superiores. Tenemos que mantener el trabajo que se está haciendo, sabemos de nuestra calidad, que tenemos condiciones para salir de esta zona incómoda", sostuvo, por su parte, el defensor de Mirassol, Willian Machado.

Con base en AFP