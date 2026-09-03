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River Plate vs Nacional: a qué hora juegan hoy por la Copa AUF Uruguay y dónde verlo

Este encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo 5 de la fase eliminatoria de equipos profesionales; mirá los detalles

3 de septiembre de 2026 7:39 hs
Bruno Zuculini&nbsp;

Bruno Zuculini 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El partido entre River Plate y Nacional por la Copa AUF Uruguay se juega este jueves en el Parque Federico Saroldi.

Este encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo 5 de la fase eliminatoria de equipos profesionales del certamen nacional.

¿Cuándo juegan River Plate vs Nacional?

El partido se juega este jueves 3 de setiembre de 2026, luego de que finalmente la Mutual de Futbolistas Profesionales decidiera no fijar un paro de actividades tras las agresiones que sufrieron jugadores de Danubio por parte de sus hincas el martes por este torneo.

¿A qué hora juegan River Plate vs Nacional?

El encuentro comenzará a las 15:30 horas (horario de Uruguay).

El sorpresivo préstamo de Nacional a Albion, de su fichaje más caro a principios de año, que se anunció en el cierre del período de pases

Leo Blanco, el nuevo nombre que se sumó a los candidatos a gerente deportivo de Nacional, con su destacada experiencia en el resurgimiento de Albion y con ADN tricolor

¿Dónde ver en vivo River Plate vs Nacional?

El partido se verá por DSports y cables que cuentan con ese canal, y en streaming por DGO.

Así llegan los equipos

El equipo tricolor llega a este compromiso con el envión anímico de haber ganado el clásico ante Peñarol (1-0) por el Torneo Clausura el pasado fin de semana. Sin embargo, en su debut por la Copa AUF Uruguay, Nacional no pasó del empate 0-0 frente a Albion en el Gran Parque Central, por lo que necesita sumar de a tres para acomodarse en su grupo.

Por su parte, River Plate tuvo un arranque ideal en la competición. El conjunto darsenero venció 2-0 a Progreso en el Parque Abraham Paladino durante la primera jornada, lo que lo posiciona en la parte alta de la tabla de su zona.

El Grupo 5 está integrado por Nacional, River Plate, Albion y Progreso. Los equipos buscan asegurar su clasificación a la siguiente instancia en este nuevo formato de la Copa AUF Uruguay 2026, que ahora cuenta con una fase de grupos para los clubes profesionales antes de los cruces de eliminación directa en octavos de final.

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