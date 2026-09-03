Un hombre de 35 años murió tras un choque entre un auto y un camión en Ruta 3: investigan la participación de otro vehículo

Un hombre de 35 años murió este miércoles de noche tras un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 362 de la Ruta 3, en el departamento de Paysandú , informó la Dirección Nacional de Policía Caminera .

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El accidente ocurrió sobre las 19:52 y, de acuerdo con la información primaria de las autoridades, un automóvil chocó de frente contra un camión con remolque , que circulaba enlonado y vacío.

El conductor del auto, que viajaba solo, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado en estado delicado a la mutualista Comepa de Paysandú, donde posteriormente falleció mientras era asistido .

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El camión era conducido por un hombre de 62 años , quien resultó ileso. La espirometría realizada al conductor dio resultado cero.

La maniobra de otro camión que investigan las autoridades

Según declaró el conductor del camión a Policía Caminera, circulaba de sur a norte por Ruta 3 cuando otro camión con una casamba y una lona azul, que transitaba en el mismo sentido, intentó adelantarlo.

Siempre según su versión, el automóvil circulaba en sentido contrario y, para evitar una colisión con el vehículo que realizaba el adelantamiento, se cruzó de senda e impactó frontalmente contra su camión, que posteriormente salió de la ruta.

El otro vehículo que presuntamente participó de la maniobra continuó su marcha y se retiró del lugar.

Horas más tarde, en el peaje de Queguay, las autoridades detuvieron un camión de características similares al mencionado por el conductor y que podría estar implicado en el siniestro.

Las actuaciones continúan a cargo de la seccional policial correspondiente.