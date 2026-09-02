Hombre subió a una antena en Piedras Blancas para reclamar poder ver a sus hijos: bajó tras tres horas de negociación

Un hombre permaneció durante unas tres horas en lo alto de una antena de telefonía en Piedras Blancas este miércoles para reclamar poder tener contacto con sus hijos, que se encuentran en una dependencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ), confirmaron fuentes de la Guardia Republicana a El Observador.

El episodio, divulgado en primera instancia por el periodista Leonardo Pedrouza de Telenoche (Canal 4) en su cuenta de X, ocurrió en la zona de Tula y Mendoza y requirió un operativo en el que participaron efectivos policiales, Bomberos y negociadores de la Guardia Republicana .

El hombre se encontraba sin abrigo y expuesto al viento y, mientras permanecía en la estructura, sufrió calambres en las piernas, lo que aumentó la preocupación de quienes trabajaban para lograr que descendiera.

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Durante el operativo, los negociadores intentaron convencer al hombre de que bajara y se estableció contacto con el INAU para conocer su situación.

Ahora! Piedras Blancas Un hombre estuvo 3 horas sobre una antena de telefonía, reclamando ver a sus hijos que están en INAU. Los detalles en @TelenocheUy pic.twitter.com/l9ZDGdd6wZ

Desde el organismo informaron al consignado medio y confirmaron a El Observador que hay una audiencia fijada para abordar el caso relacionado con sus hijos. Esa información fue comunicada al hombre mientras continuaban las negociaciones.

Finalmente, después de permanecer alrededor de tres horas en la antena, decidió descender por sus propios medios.

Personal de Bomberos lo asistió durante la bajada y, una vez en tierra, fue atendido por un equipo médico. Según señalaron vecinos de la zona, no sería la primera vez que el hombre realiza una protesta de estas características para reclamar por la situación de sus hijos.