Uruguay y Argentina firmaron un acuerdo de "Cielos Abiertos": qué cambia para los vuelos entre ambos países

Los gobiernos de Uruguay y Argentina firmaron este miércoles un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos que flexibiliza las condiciones para las operaciones de las compañías y apunta a ampliar la cantidad de vuelos y destinos entre ambos países .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El acuerdo fue firmado en Montevideo por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin , y su par argentino, Pablo Quirno , en el marco de una reunión informal de cancilleres del Mercosur que se desarrolla en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informó Cancillería, el nuevo instrumento busca modernizar el marco bilateral que regula el transporte aéreo entre Uruguay y Argentina y se inscribe dentro de una política de “Cielos Abiertos” orientada a desregular el sector aerocomercial.

Metsul advierte por una de las masas de aire frío "más fuertes del año": cuándo llegará a Uruguay

El fallo de la sanción de 13 semanas a Joaquín Myszka tras la sanción en Uruguay Chile en rugby: acción imprudente, lesión grave y pedido de disculpas

El acuerdo establece un régimen “ ampliamente liberalizado ” para los servicios aéreos tanto de pasajeros como de carga .

Entre los principales cambios, se establecen amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas. Además, las aerolíneas podrán determinar libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios, tomando como base sus propias consideraciones comerciales.

El nuevo marco también facilita los acuerdos de cooperación entre compañías aéreas, incluidos los servicios de código compartido.

Según Cancillería, estas condiciones buscan ampliar la oferta de vuelos y destinos, aumentar la competencia entre las aerolíneas y mejorar la conectividad entre Uruguay y Argentina.

El gobierno entiende además que el acuerdo tendrá efectos sobre el intercambio comercial y turístico entre los dos países. La firma representa, según Relaciones Exteriores, “un nuevo paso en el fortalecimiento de la integración y de los vínculos económicos entre Uruguay y Argentina”.

Uruguay también firmará un acuerdo aéreo con Bolivia

La firma con Argentina forma parte de la agenda de la reunión informal de cancilleres del Mercosur que se desarrolla este miércoles en Montevideo.

La actividad comenzó con el acuerdo entre Lubetkin y Quirno, previsto para las 12:30 en el Salón Rojo de Cancillería.

Para las 16:50 está prevista, además, la firma de otro acuerdo aéreo entre Uruguay y Bolivia.

La jornada cerrará con una conferencia de prensa de Lubetkin a las 17:00, en el auditorio Reinaldo Gargano de la Cancillería.