La decisión que tomó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tras una larga jornada, y luego de la agresión recibida por los jugadores de Danubio

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) determinó que la actividad deportiva continuará según lo previsto, confirmando la disputa de los encuentros correspondientes al fin de semana por la quinta fecha del Torneo Clausura, así como también los compromisos de este jueves por Copa AUF Uruguay.

Tras analizar la coyuntura del fútbol local y discutir posibles medidas gremiales ante los recientes acontecimientos violentos ocurridos en la noche de este martes cuando hinchas de Danubio agredieron a sus propios jugadores en la derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque por la citada copa en el Estadio Charrúa, el gremio de jugadores decidió no llevar a cabo la interrupción de los torneos oficiales.

La resolución de los dirigentes de la MUFP se adoptó en el marco de las evaluaciones llevadas a cabo por los propios directivos junto a los referentes y capitanes de las diferentes instituciones deportivas en una charla por Zoom que duró un buen rato sobre la tarde, según informó una fuente del gremio a Referí.

Los dirigentes de la propia Mutual se reunieron ya en la mañana de este miércoles y luego recibieron al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

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Este sostuvo que concurrió a dicha reunión "para analizar con ellos la situación que se vivió ayer en el Charrúa. Queríamos reafirmar todo lo que hicimos”.

Y continuó: "A través del área de seguridad, generamos la producción para identificar los tres invasores del campo de juego, entre ellos al agresor. Hicimos inmediatamente la denuncia policial y hoy, seguramente en las próximas horas, sea detenido porque está plenamente identificado. Su detención es inminente. También van a estar en la lista de impedidos".

Pese a la preocupación manifestada por el entorno futbolístico respecto a la seguridad física y las condiciones en las que se desempeñan los planteles, se optó por brindar continuidad al calendario deportivo establecido.

La Mutual volverá a reunirse el próximo martes en una asamblea de futbolistas. En esa instancia, los jugadores analizarán nuevamente las condiciones de seguridad y allí se determinará si se mantiene la actividad o se puede llegar a un nuevo paro.