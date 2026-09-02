Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el empate de atrás de Peñarol y las victorias de Central, Deportivo y Boston River

Peñarol xxx ante Atenas de San Carlos este miércoles a la noche por Copa AUF Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y mantiene la punta en la tabla de posiciones de su grupo.

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Este miércoles se disputaron otros tres compromisos por la Copa AUF Uruguaya.

Central Español sorprendió y goleó claramente 3-0 a Juventud de Las Piedras en la tarde de este miércoles en el Parque Palermo por su serie de la Copa AUF Uruguay y así, Antonio Pacheco logró su primera victoria desde que se hizo cargo la semana pasada del club.

Las fuertes repercusiones que tuvieron en la prensa mundial las duras declaraciones de Darwin Núñez tras seis meses sin jugar

Atenas de San Carlos 2-2 Peñarol por Copa AUF Uruguay: una noche terrible de los de Diego Aguirre, con tres lesionados, goles insólitos y un penal marrado en la hora

En los otros compromisos de este miércoles, Deportivo Maldonado venció 2-0 a Cerrito de visitante y con un hombre de menos, y Boston River de visita venció 1-0 a Liverpool en el Parque Viera con gol de Felipe Avenatti.

Vale recordar que a la siguiente ronda clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Así quedaron las tablas de todos los grupos de la Copa AUF Uruguay: