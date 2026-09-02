Peñarol xxx ante Atenas de San Carlos este miércoles a la noche por Copa AUF Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y mantiene la punta en la tabla de posiciones de su grupo.
Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el empate de atrás de Peñarol y las victorias de Central, Deportivo y Boston River
Mirá cómo quedaron las posiciones de todas las series de la Copa AUF Uruguay luego del empate de atrás de Peñarol y los triunfos de Central Español, Deportivo Maldonado y Boston River