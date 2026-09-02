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Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay tras el empate de atrás de Peñarol y las victorias de Central, Deportivo y Boston River

Mirá cómo quedaron las posiciones de todas las series de la Copa AUF Uruguay luego del empate de atrás de Peñarol y los triunfos de Central Español, Deportivo Maldonado y Boston River

2 de septiembre de 2026 22:15 hs
Luis Angulo de Peñarol ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay

Luis Angulo de Peñarol ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay

FOTO: @CopaAUFUruguay

Peñarol xxx ante Atenas de San Carlos este miércoles a la noche por Copa AUF Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y mantiene la punta en la tabla de posiciones de su grupo.

Los otros partidos de la jornada

Este miércoles se disputaron otros tres compromisos por la Copa AUF Uruguaya.

Central Español sorprendió y goleó claramente 3-0 a Juventud de Las Piedras en la tarde de este miércoles en el Parque Palermo por su serie de la Copa AUF Uruguay y así, Antonio Pacheco logró su primera victoria desde que se hizo cargo la semana pasada del club.

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En los otros compromisos de este miércoles, Deportivo Maldonado venció 2-0 a Cerrito de visitante y con un hombre de menos, y Boston River de visita venció 1-0 a Liverpool en el Parque Viera con gol de Felipe Avenatti.

Vale recordar que a la siguiente ronda clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Así quedaron las tablas de todos los grupos de la Copa AUF Uruguay:

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