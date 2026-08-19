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El majestuoso gol de Giorgian De Arrascaeta con Flamengo contra su exequipo Cruzeiro, en la Copa Libertadores

Mirá el golazo que anotó Giorgian De Arrascaeta y cómo reaccionó al marcarle a su exequipo, Cruzeiro

19 de agosto de 2026 23:10 hs
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

Foto: Pablo Porciúncula/AFP

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta anotó este miércoles un majestuoso gol en el duelo revancha entre Flamengo, su actual equipo, y Cruzeiro, el primer club en el que jugó tras dejar Defensor Sporting.

Iban 35 minutos de juego en el Maracaná cuando De Arrascaeta combinó con Pedro y entró al área en diagonal para vencer con exquisito remate al golero Otávio.

El partido de ida había terminado 1-1.

Después, el argentino Lucas Romero empató a los 52'.

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