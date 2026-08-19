El majestuoso gol de Giorgian De Arrascaeta con Flamengo contra su exequipo Cruzeiro, en la Copa Libertadores

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta anotó este miércoles un majestuoso gol en el duelo revancha entre Flamengo, su actual equipo, y Cruzeiro, el primer club en el que jugó tras dejar Defensor Sporting.
Iban 35 minutos de juego en el Maracaná cuando De Arrascaeta combinó con Pedro y entró al área en diagonal para vencer con exquisito remate al golero Otávio.
El partido de ida había terminado 1-1.
Después, el argentino Lucas Romero empató a los 52'.
Sin embargo, Samuel Lino reestableció la ventaja para Flamengo a los 63'.
De Arrascaeta salió a los 65' ingresando en su lugar Lucas Paquetá, autor del gol en el partido de ida.
Guillermo Varela estuvo en el banco y entró a los 76' por Ayrton Lucas, mientras que Nicolás De la Cruz estuvo al margen por lesión.
Lesionado en el Mundial 2026, De Arrascaeta volvió a las canchas el 23 de julio.
Flamengo se metió en cuartos de final al terminar ganando 2-1 y 3-2 en el global.