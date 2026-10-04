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Dolor de cabeza para Diego Forlán: Mathías Olivera se pierde el amistoso de Uruguay ante India de este martes

El zaguero uruguayo no podrá estar en el último encuentro celeste debido a una lesión

4 de octubre de 2026 13:58 hs
Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

La selección uruguaya, bajo la conducción técnica interina de Diego Forlán, suma una nueva complicación en el cierre de la gira por Asia correspondiente a la fecha FIFA de setiembre-octubre. Este martes, el combinado celeste se medirá ante el seleccionado de India en Calcuta a la hora 1.30, pero no podrá contar con la presencia del defensor Mathías Olivera.

A través de sus canales oficiales, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un informe sanitario en el que se detalló el estado del futbolista: "El futbolista de Napoli sintió una molestia en la zona inguinal durante el entrenamiento del viernes 2 en India. Se le realizaron los estudios correspondientes y se confirmó una lesión muscular de bajo grado". Asimismo, la AUF confirmó el paso a seguir para la recuperación del jugador: "Regresará a su club para continuar el proceso de recuperación".

La cuarta baja de la selección uruguaya en esta fecha FIFA

La baja de Mathías Olivera representa un inconveniente adicional para el cuerpo técnico encabezado por Diego Forlán, que debe rearmar la zona defensiva del equipo en vísperas del último encuentro amistoso de la gira asiática.

El zaguero se suma así a otras ausencias que ha sufrido el plantel durante esta ventana internacional como fueron las de Giorgian De Arrascaeta, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, por lo que es la cuarta en este periplo.

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Uruguay enfrentará a India este martes 6 de octubre a la hora 10.30 en el Estadio VYBK de Calcuta, en lo que será el tercer y último compromiso de la fecha FIFA, donde buscará cerrar su travesía asiática con un resultado positivo.

Aquí se puede ver el posteo de la selección uruguaya:

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