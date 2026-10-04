Ronald Araujo habló del dolor de haberse perdido dos Mundiales y de una anécdota imperdible Diego Forlán a la selección uruguaya; mirá el video

Ronald Araujo , uno de los puntales de la zaga de la selección uruguaya, habló desde Calcuta previo al partido contra India por la fecha FIFA de setiembre-octubre y entre otros temas, expresó el dolor por haberse perdido el Mundial 2026 y lo que significa para él la llegada de Diego Forlán a la celeste

El zaguero de Liverpool de Inglaterra fue muy claro en una entrevista de AUFTV con relación a su nueva ausencia en una Copa del Mundo -pese a haber estado en el plantel, aunque lesionado, como ya había ocurrido en Qatar 2022-.

“Voy a ser muy sincero: es duro. La familia lo sufre. Al final, son dos competencias muy importantes en las que no pude estar. Y es duro, es duro porque uno trabaja mucho para poder estar con la selección, vivir uno de los escenarios más lindos del mundo como futbolista y es muy difícil no poder lograrlo. Uno trabaja y da todo de sí para poder estar, pero no se dio una vez más y a mí me duele”, indicó en diálogo con AUFTV.

Ronald Araujo se refirió a su vez sobre los cuestionamientos recibidos por esas ausencias en los dos Mundiales pasados con la selección uruguaya.

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“Entiendo el cuestionamiento y la crítica porque es nuestro trabajo. No voy a decir que estoy de acuerdo, porque nunca lo estás cuando se te critica, pero personalmente siento esa responsabilidad y me duele muchísimo no estar. Pero son cosas de la vida”, dijo.

Y agregó: “Hay que sobrepasar las dificultades, mirar hacia adelante y seguir trabajando duro. Yo sé lo que puedo aportar a la selección y creo firmemente que se viene una etapa muy linda, no solo para el grupo, sino para mí también”.

Según Araujo, está convencido de que va “a darle muchas alegrías a mi país y a mi familia. Trabajo para eso y voy a trabajar muchísimo más de lo que trabajaba antes para poder lograrlo y darles a todos lo que quiero y anhelo”.

También se refirió respecto a la llegad de Diego Forlán como técnico de la selección uruguaya.

"Es tremendo tenerlo en la selección. Tengo una anécdota muy buena con Diego porque fue uno de los ídolos de mi infancia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Le pedí a mi madre una foto (para que me la mandara) que hice un montaje con Diego Forlán cuando yo estaba en la escuela. Ahora tenerlo en la selección para nosotros que crecimos viéndolo jugar, sabiendo lo que fue para nosotros y ahora llevamos poco tiempo con él como técnico, pero ya se ve lo que sabe e intentamos llevar a la práctica lo que nos pide", dijo Araujo.