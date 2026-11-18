La Comisión Interna del Hospital Regional de Salto denunció la existencia de una "operación política y mediática" contra el centro asistencial, en medio de los cuestionamientos por la muerte de pacientes y los reclamos de familiares que exigen conocer las circunstancias de los fallecimientos .

A través de un comunicado fechado el martes 17 de noviembre, los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) advirtieron que se generó un clima de hostilidad hacia el personal y denunciaron que los funcionarios están expuestos a agresiones verbales, físicas y a escraches en redes sociales.

El pronunciamiento se conoció después de que la familia de Rosa Sisti, una mujer que murió el sábado mientras estaba internada en el Hospital de Salto , anunciara que recurriría a la Fiscalía para solicitar una autopsia, ante la falta de explicaciones sobre la medicación que recibió antes de fallecer.

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Una mujer murió en el Hospital de Salto y su familia reclama una autopsia: aseguran que no saben qué medicación recibió

La comisión interna sostuvo que existe una maniobra política cuyos responsables y objetivos no identificó, pero que, según denunció, utiliza las situaciones clínicas de los pacientes y el dolor de sus familiares para impulsar cuestionamientos públicos contra el hospital.

"Advertimos con profunda preocupación la existencia de una maniobra política cuyos objetivos últimos desconocemos, y que se lleva adelante aprovechando de manera cruel dolorosas situaciones clínicas de los usuarios", señaló el sindicato.

En el mismo comunicado, los trabajadores afirmaron que "se está manipulando el pesar de las familias en momentos de extrema vulnerabilidad para alimentar campañas en medios de comunicación y redes sociales".

A su entender, esa situación instala un relato que presenta al hospital como un lugar inseguro para los pacientes.

Trabajadores denuncian agresiones y aseguran que tienen miedo de abandonar sus puestos

La comisión interna sostuvo que el clima generado por los cuestionamientos públicos está afectando las condiciones laborales de los funcionarios y repercute en la atención.

"Esta campaña de desprestigio ha generado un clima de hostilidad, desconfianza y violencia ascendente que repercute directamente en la calidad de la atención", expresó.

Los trabajadores denunciaron que reciben agresiones verbales y físicas, además de ser fotografiados y filmados sin autorización para su posterior exposición en redes sociales.

Según el comunicado, el nivel de hostigamiento llegó al punto de que algunos funcionarios temen abandonar momentáneamente sus puestos de trabajo para ir al baño.

El sindicato también recordó que el hospital enfrenta desde hace años problemas de falta de recursos humanos, una situación que, aseguró, viene denunciando ante las autoridades.

En ese sentido, contrastó el reconocimiento que recibieron los trabajadores durante la pandemia de covid-19 con los cuestionamientos actuales.

"Las mismas y los mismos trabajadores a los que hoy se insulta y agrede y escracha son a los que en tiempos del COVID y la pandemia se los aplaudía y agradecía por su capacidad, compromiso y empatía", manifestó la comisión interna.

La Federación Uruguaya de la Salud también expresó su preocupación

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) emitió otro comunicado, firmado por su secretario general, Marcos Franco, en el que expresó preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores sanitarios de Salto.

La organización sindical advirtió sobre una "creciente escalada de violencia, agresividad y descalificación" hacia los funcionarios del sector. Si bien reconoció el derecho de los usuarios y sus familias a presentar reclamos y exigir explicaciones, sostuvo que eso no puede justificar situaciones de violencia.

"Ningún reclamo justifica las amenazas, los agravios, el hostigamiento ni los discursos que buscan estigmatizar a quienes diariamente trabajan al servicio de la salud de la población", señaló la federación.

También reclamó responsabilidad en el manejo de la información y las opiniones públicas, con el objetivo de evitar generalizaciones y enfrentamientos. "La violencia nunca puede ser el camino para reclamar justicia, ni la agresión una forma legítima de exigir respuestas", agregó.

Los sindicatos pedirán reuniones urgentes con las autoridades

Ante la situación denunciada, la comisión interna del Hospital de Salto anunció que solicitará reuniones urgentes con las autoridades competentes para garantizar condiciones seguras de trabajo.

También exigió que se apliquen las normativas vigentes para proteger a los funcionarios públicos frente a amenazas y agresiones.

Además, reclamó el cumplimiento de las restricciones para realizar filmaciones y fotografías dentro de los organismos del Estado.

La organización sindical exhortó al sistema político y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, ética y rigor, y sostuvo que la atención sanitaria no debe quedar involucrada en disputas partidarias.

"La salud de la población no puede ser rehén de disputas político-partidarias ni de operaciones mediáticas", expresó.

Los fallecimientos que generaron cuestionamientos al Hospital de Salto

Los comunicados sindicales se producen en medio de una serie de reclamos de familiares de pacientes fallecidos en el Hospital Regional de Salto. Uno de los casos más recientes es el de Rosa Sisti, quien murió el sábado 14 de noviembre luego de haber ingresado al centro asistencial por dificultades para caminar.

Su esposo, Héctor Mazzoncini, relató que la mujer había presentado una mejoría durante la tarde, pero que por la noche le comunicó que había recibido dos pastillas para dormir y que posteriormente le aplicarían una inyección.

Poco después, la familia recibió un llamado del hospital para que regresara de urgencia. Cuando llegaron, Sisti había fallecido.

Según los familiares, la explicación que recibieron fue que había sufrido un "shock anafiláctico", aunque aseguraron que no les informaron qué medicamento pudo haber provocado esa reacción.

"Yo quiero saber qué medicación se le dio, cuál fue el antibiótico que le aplicaron", reclamó el esposo, quien anunció que buscaría asesoramiento legal y solicitaría una autopsia.

El caso se sumó al fallecimiento de un hombre de 35 años que había ingresado al hospital por hematomas en una pierna y cuya familia también cuestionó la información recibida sobre las circunstancias de su muerte.

En medio de esos reclamos, el equipo médico de la Emergencia de Adultos ya había difundido un comunicado el 11 de noviembre en el que defendió su actuación profesional, aunque reconoció que las situaciones que generan dudas deben investigarse mediante los mecanismos correspondientes. "Cada situación se analiza con la seriedad, responsabilidad y rigurosidad que corresponde", habían expresado los profesionales.

Los nuevos pronunciamientos sindicales se suman así a una controversia en la que, por un lado, las familias reclaman explicaciones sobre los fallecimientos y, por otro, los trabajadores denuncian agresiones y exigen garantías para desempeñar sus tareas.