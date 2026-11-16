Una mujer murió en el Hospital de Salto y su familia reclama una autopsia: aseguran que no saben qué medicación recibió

La familia de Rosa Sisti, quien murió el sábado mientras estaba internada en el Hospital Regional de Salto , reclama conocer las circunstancias de su fallecimiento y anunció que recurrirá a la Fiscalía para solicitar una autopsia . Su esposo y su hijo aseguran que no recibieron "explicaciones" suficientes sobre lo ocurrido, desconocen qué medicación le administraron y reclamaron que tampoco contaban con la documentación necesaria para realizar la sepultura.

El caso fue dado a conocer por el medio local salteño TDN, que entrevistó a los familiares. Según relató Héctor Mazzoncini, esposo de la mujer, ella había sido trasladada al hospital por dificultades para caminar: " Estaba con un problemita que le costaba caminar, arrastraba la pierna derecha más que nada, aunque arrastraba algo también la izquierda ". La médica que la atendió inicialmente recomendó trasladarla al centro asistencial para realizarle estudios, entre ellos una tomografía, con el objetivo de descartar alguna afección cerebral que explicara sus problemas de movilidad.

Según relataron los familiares, la mujer permaneció primero en el área de emergencia y luego fue trasladada a una sala de internación. De acuerdo con lo que contó Mazzoncini, durante la tarde había presentado una mejoría. " Ya caminaba un poquito mejor, no le habían dado ningún medicamento todavía ", contó.

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Sin embargo, la situación cambió durante la noche. Sobre las 20:10, Mazzoncini recibió un mensaje de su esposa en el que le comunicaba que le habían dado dos pastillas para dormir y que más tarde le aplicarían "una inyección" . Poco después, recibió un llamado del hospital para que regresara de urgencia porque había ocurrido una complicación. Según lo que posteriormente le relataron personas que estaban en la misma sala, Sisti comenzó a sentirse mal después de recibir la inyección. Su esposo aclaró que no presenció ese momento.

El hijo de ambos recibió el llamado de Mazzoncini y viajó hasta el hospital. Cuando llegó, le comunicaron que su madre había fallecido: "Desde las ocho de la noche hasta antes de las nueve, fue todo; fue todo ahí", relató. Los familiares aseguraron que Sisti nunca ingresó al CTI y que, después de descompensarse, personal médico de distintos sectores del hospital intentó reanimarla, pero no lo logró.

La explicación que recibieron sobre la causa de muerte fue que había sufrido un "shock anafiláctico". Sin embargo, sostienen que nadie les aclaró qué pudo haber provocado esa reacción ni les informó con precisión qué medicamentos le habían suministrado.

"Yo quiero saber qué medicación se le dio, cuál fue el antibiótico que le aplicaron", reclamó. Su hijo también planteó la necesidad de conocer quién había ordenado suministrarle esa medicación.

Además, Mazzoncini adelantó que buscará asesoramiento legal y solicitará a la Fiscalía una autopsia para determinar las causas del fallecimiento y conocer qué sustancias recibió su esposa. Según contó, durante una reunión con tres jerarcas del hospital le comunicaron que se había iniciado una investigación interna.

A las dudas sobre las circunstancias de la muerte se sumó otro problema: al momento de la entrevista con el medio salteño, el domingo, la empresa fúnebre todavía no contaba con la documentación necesaria para realizar la sepultura. Mazzoncini explicó que el establecimiento esperaba recibir un documento del hospital con los datos del fallecimiento. Sin ese papel, según le había informado el encargado de la empresa, no era posible completar los trámites para el entierro.

"Si a las 12 no me lo entregan, yo no la puedo sepultar hoy", había contado. Ante esa situación, la familia debió interrumpir el velatorio, previsto hasta las 13:00, y trasladar el cuerpo a una sala refrigerada mientras esperaba que se resolviera el trámite.

La muerte de Sisti se suma a otros casos que habían generado reclamos de familiares

Los reclamos por la atención en el Hospital Regional de Salto se han intensificado a lo largo del año. Antes de que se conociera el caso de Rosa Sisti, el fallecimiento de otros pacientes ya había generado cuestionamientos de sus familiares y pronunciamientos de los trabajadores del hospital.

Según informaron inicialmente los medios locales y La Diaria, uno de los antecedentes más recientes fue la muerte de un hombre de 35 años, durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, que había ingresado por hematomas en la pierna. Su familia reclamó conocer qué ocurrió durante la internación y cuestionó que no recibió información sobre el fallecimiento.

En medio de los cuestionamientos, el Equipo de Salud de la Emergencia de Adultos del Hospital Regional de Salto, con el apoyo del Sindicato Médico de Salto, difundió un comunicado dirigido a la población, fechado el 11 de noviembre. En el texto, los trabajadores hicieron referencia a las publicaciones y versiones que circulaban sobre fallecimientos de pacientes atendidos en la institución. Manifestaron su preocupación por la exposición pública y los cuestionamientos a su trabajo, y señalaron que "cada fallecimiento" los "interpela" como profesionales de la salud.

"Cada situación se analiza con la seriedad, responsabilidad y rigurosidad que corresponde", habían expresado en el comunicado.

El equipo también reconoció que el sistema de salud debe ser "evaluado y mejorado" permanentemente y sostuvo que las situaciones que generen dudas deben investigarse a través de los "mecanismos correspondientes". "Somos conscientes de que el sistema de salud debe ser permanentemente analizado, evaluado, mejorado y entendemos que toda situación que genere dudas o cuestionamientos debe ser investigada por los mecanismos correspondientes", habían señalado.

Sin embargo, cuestionaron la difusión de información que consideraron no verificada y las acusaciones públicas contra los trabajadores. Los trabajadores también advirtieron sobre el clima de "hostilidad" que, a su entender, pueden generar los señalamientos públicos antes de que los organismos competentes analicen los hechos.