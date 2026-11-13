Colonia Express denuncia ante MTOP "bloqueo" de la ANP para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

La empresa Colonia Express presentó este viernes una denuncia ante la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, en la que acusa a la Administración Nacional de Puertos (ANP) de ejercer un "bloqueo de hecho" que impide el inicio de sus operaciones en la línea fluvial entre Montevideo y Buenos Aires.

En la misiva —firmada por la coordinadora general de Operaciones de la compañía, Claudia Guanada, a la que accedió El Observador—, la naviera sostiene que cumple con la totalidad de las exigencias regulatorias para comenzar a navegar con el buque Montevideo Express, pero advierte que la "inacción" de las autoridades portuarias deja a la firma "en situación de indefensión" y le provoca perjuicios económicos diarios a las puertas de la temporada de verano.

Según detalla el escrito, Colonia Express cuenta con la autorización del MTOP para explotar la línea desde el 30 de julio de 2026 , la asignación de horarios otorgada por la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo el 16 de octubre, la póliza de seguro del buque presentada el 6 de noviembre, una base constituida en la terminal capitalina y servicios portuarios contratados con operadores habilitados (Gomistar SA y Buenal SA). Además, remarca que la propia ANP declaró "técnicamente apropiada, sin observaciones ni objeciones" la configuración de atraque en el muelle Maciel.

Colonia Express llegó a un acuerdo de palabra con la ANP para que la empresa pueda operar en el Puerto de Montevideo

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El nudo del reclamo radica en la postergación indefinida de la escala técnica de prueba. La Gerencia General de la ANP había autorizado ese ensayo el 29 de junio y las áreas operativas informaron que no existían limitaciones para ejecutarlo. Sin embargo, en setiembre el organismo difirió la instancia a una comunicación "oportuna" que "nunca llegó". Este jueves 12 de noviembre, mediante la Nota N° 335/26, el directorio reiteró exactamente la misma fórmula: "sin fecha, sin plazo y sin invocar motivo técnico alguno".

"Lo que ese Ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción", apunta la carta elevada a Etcheverry, en la que también se subraya que la indefinición "favorece a los operadores que hoy cubren la ruta y priva a los usuarios de una alternativa de transporte", en referencia directa a Buquebus. Ante este escenario, Colonia Express solicitó al MTOP que adopte medidas "para que la ANP cese con la frustración de la efectividad de las resoluciones dictadas por ese Ministerio".

Intimación a la ANP con plazo de 48 horas y advertencia penal

En paralelo a la denuncia ministerial, Colonia Express enviará este sábado 14 de noviembre una intimación formal dirigida al presidente de la ANP, Pablo Genta, a la que también accedió El Observador. En el texto, la compañía expresa su "sorpresa y profundo malestar" por la respuesta del directorio, recordando que la empresa actuó con buena disposición al punto de aceptar una escala de prueba sin pasajeros, pese a que dicha exigencia no está prevista en la normativa.

"Ahora, casi cinco meses después de autorizada la prueba, se repite la misma fórmula, sin fecha, sin plazo y sin invocar un solo motivo técnico, con la proximidad del inicio de la temporada", señala el documento. Para la naviera, el accionar del organismo contradice "los principios de libre competencia, igualdad de trato y buena administración que las autoridades portuarias deben resguardar".

Por ello, Colonia Express intima a la ANP a que, en un plazo de 48 horas hábiles, comunique por escrito el día y la hora de la próxima semana en que se realizará la escala técnica de prueba para coordinar la maniobra y proyectar el inicio inmediato de la ruta. De no obtener respuesta, la empresa advierte que promoverá acciones judiciales civiles por daños y perjuicios, además de denuncias penales al amparo de los artículos 162 y 164 del Código Penal.

La respuesta de ANP

Desde la Administración Nacional de Puertos (ANP) informaron a El Observador que Colonia Express había informado que comenzaba a operar la ruta entre Montevideo y Buenos para pasajeros este jueves 12 de noviembre.

Entonces, las autoridades solicitaron al capitán del puerto de Montevideo la elaboración de un informe sobre la viabilidad de comenzar a operar sin pontón (el que hay es de Buquebus) y en el muelle Maciel.

La conclusión fue que era inconveniente y que era necesario realizar una prueba de atraque. La inconveniencia referida fue por las condiciones de deterioro que tiene el muelle. La decisión fue trasladada a la compañía que aceptó la prueba pero solicitó realizarla lo antes posible, entre este jueves y el próximo lunes. En otro escrito, la ANP respondió que se le fijaría fecha para esa prueba y eso provocó la molestia de la compañía que contestó con la denuncia ante el MTOP y la intimación.

En el organismo aclararon que la decisión para aprobar la ruta está tomada, pero deben cumplirse previamente todos los pasos necesarios que garanticen la seguridad

El trasfondo de la disputa en el puerto de Montevideo

El enfrentamiento por el desembarco de Colonia Express en la ruta entre Montevideo y Buenos Aires lleva meses de tensión en torno a la infraestructura disponible en la terminal capitalina. Actualmente, el único pontón operativo para el ascenso y descenso de pasajeros y vehículos es propiedad de Buquebus, mientras que el muelle Maciel presenta un deterioro estructural avanzado que impide utilizarlo como soporte convencional.

En setiembre, el director de Colonia Express, Sebastián Planas, había señalado a El Observador que la compañía alcanzó un acuerdo de palabra con la ANP para financiar y construir una rampa lateral de aluminio de alta resistencia —con una inversión estimada de entre US$ 150.000 y US$ 200.000— que operaría a ocho metros de altura sin apoyarse sobre el muelle Maciel. En aquel momento, Genta había atribuido las demoras exclusivamente al mal estado del muelle y descartó que el conflicto respondiera a una puja entre privados.

La ofensiva administrativa y judicial de Colonia Express en Montevideo se produce pocos días antes de que la naviera inaugure otra conexión clave tras una prolongada disputa con Buquebus: el próximo jueves 19 de noviembre comenzará a operar la ruta entre Carmelo y Buenos Aires con cinco frecuencias semanales.