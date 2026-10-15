Tras otra pelea con Buquebus, Colonia Express comienza a operar ruta entre Carmelo y Buenos Aires

Colonia Express comenzará a operar la ruta entre Carmelo y Buenos Aires a partir del mes próximo con varias salidas semanales. La frecuencia se logró concretar luego de un enfrentamiento con Buquebus que se extendió durante un par de años y retrasó el inicio de la nueva conexión fluvial.

El servicio Carmelo Express operará de jueves a lunes con el catamarán Deltacat con capacidad para 125 pasajeros. Las salidas serán a las 09.00 horas de Buenos Aires y a las 16.30 horas desde Carmelo , según informó el CEO de Colonia Express, Sebastían Planas a El Observador. En una segunda etapa, la intención es que los viajes se realicen durante toda la semana.

El servicio incluirá un recorrido turístico por Carmelo con vistas a complejos hoteleros, bodegas y restaurantes . El inicio de la frecuencia está fijada para el jueves 19 de noviembre.

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El alcalde de Carmelo, Luis Parodi , comentó a El Observador que la intención es captar turistas de alto poder adquisitivo provenientes de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El jerarca agregó que la nueva conexión sumará visitantes a una zona que tiene una buena afluencia de público durante todo el año. En el último año móvil a agosto, Carmelo registró el ingreso de 4.712 personas y 4.842 salidas.

Para el comienzo de la nueva línea de Colonia Express se realizan obras de refacción en la terminal de pasajeros que están a cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Terminal de Carmelo Administración Nacional de Puertos (ANP)

La localidad también cuenta con el servicio regular que brinda Líneas Delta en acuerdo comercial con Buquebus. En este caso, la empresa opera la ruta entre Carmelo y la localidad de Tigre.

La pelea con Buquebus

En el período pasado, Colonia Express quiso ampliar sus servicios y planteó la posibilidad de comenzar con la ruta entre Carmelo y Tigre. Entonces, presentó un plan de obras para la terminal de pasajeros con una inversión aproximada de US$ 300.000.

Pero esa intención chocó con los intereses de Buquebus que colocó sobre la mesa otra propuesta de remodelación, en este caso por US$ 3 millones. La ANP valoró las dos presentaciones y optó por la de Buquebus. Sin embargo, ya con el consentimiento oficial, la compañía dejó vencer los plazos sin concretar avances.

Luego de casi dos años, las autoridades emplazaron a la empresa a tomar una decisión y Buquebus finalmente desistió. Pero durante ese proceso, Colonia Express no pudo operar y el servicio fluvial entre Carmelo y Tigre fue cubierto por Líneas Delta.

La disputa por la ruta Montevideo y Buenos Aires

Hace semanas, Colonia Express alcanzó un acuerdo con la ANP para poder operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires. Para eso debe construir una rampa lateral que permita el ascenso y descenso de pasajeros y vehículos en el puerto de Montevideo.

Planas confirmó que la inversión será realizada por la empresa. “Estimamos que va a costar entre US$ 150.000 y US$ 200.000 porque es una rampa muy compleja”. Esta estructura se fabricará de aluminio de alta resistencia que se ubica a 8 metros de altura, por encima del muelle Maciel que no se puede utilizar de soporte por el importante nivel de deterioro que tiene.

Actualmente, el único pontón (plataforma de ascenso de vehículos y pasajeros) disponible es propiedad de Buquebus y el deterioro del muelle es una dificultad para que las dos empresas puedan operar al mismo tiempo.

En la ANP esperan que Colonia Express presente la propuesta técnica para la construcción de la zona de atraque “sin tocar el muelle Maciel”, dijeron a El Observador fuentes del organismo.