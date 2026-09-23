Colonia Express llegó a un acuerdo de palabra con la ANP para que la empresa pueda operar en el Puerto de Montevideo

Colonia Express avanzó una casilla en la partida que juega en el Puerto de Montevideo para poder operar su catamarán Montevideo Express y unir la capital uruguaya con Buenos Aires.

La compañía alcanzó un acuerdo de palabra con la Administración Nacional de Puertos (ANP) para construir una rampa lateral que permita el ascenso y descenso del buque.

“Es la solución que propusimos y nos aceptaron”, confirma el director de Colonia Express, Sebastián Planas, al respecto. Aunque el acuerdo se alcanzó hace casi 10 días, aún no se emitió la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que lo autoriza.

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La inversión, confirmó Planas, será realizada por la empresa. “Estimamos que va a costar entre US$ 150.000 y US$ 200.000 porque es una rampa muy compleja”. Esta estructura se fabricará de aluminio de alta resistencia que se ubica a 8 metros de altura, por encima del muelle Maciel que no puede servir de soporte por su importante nivel de deterioro.

Si bien resuelve el problema esencial de la operativa, Planas apuntó que esta solución presenta algunas dificultades, por ejemplo, les obliga a disminuir la velocidad. “El barco va a 40 nudos y una rampa de costado te saca velocidad”, señala.

Pero luego de que se emita la resolución, la construcción de esta rampa a corto plazo le permitiría a la compañía liderada por Sebastián Planas cumplir con su objetivo de comenzar su operativa para la temporada de verano.

El conflicto entre Colonia Express y Buquebus en el Puerto de Montevideo

Colonia Express fue autorizada a operar esta ruta el pasado 30 de julio por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, desde la autoridad portuaria no se le concedió el horario para hacerlo efectivo.

Según declaró Planas a Café y Negocios esto se debe a que no está dada la infraestructura necesaria para que dos compañías puedan funcionar en las condiciones actuales en las que se encuentra la terminal portuaria.

Hoy en día el único pontón (plataforma de ascenso y descenso de vehículos de pasajeros) es propiedad de Buquebus y el deterioro del muelle Maciel dificulta que existan alternativas para la correcta operación de las dos empresas al mismo tiempo.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, se refirió al tema el pasado miércoles en un encuentro de ADM y apuntó que el "deterioro bastante avanzado" del muelle Maciel es el motivo principal que vuelve compleja como la razón principal y descartó que sea "un tema de si una empresa lo deja o no lo deja al otro". El jerarca añadió que se "debe construir una alternativa viable y segura para la operativa de los ferries".