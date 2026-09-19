"Competir supone asumir las inversiones que hacen posible esa competencia": la postura de Buquebus sobre proyecto de Colonia Express para conectar Montevideo y Buenos Aires

El pasado 30 de julio Colonia Express obtuvo la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires . Sin embargo, la empresa no ha podido comenzar a prestar el servicio, debido a que la infraestructura actual de la terminal portuaria no contaría con las condiciones necesarias para que dos empresas operen simultáneamente esta ruta , que actualmente es cubierta por Buquebus.

Ahora, mientras la Administración Nacional de Puertos analiza alternativas para permitir la operación , Buquebus difundió un comunicado en el que fijó su posición sobre la situación y señaló que si bien la competencia es parte natural de cualquier industria y es positivo para los pasajeros, competir también implica asumir inversiones vinculadas a la actividad.

“Cuando un buque parte, el pasajero suele ver apenas una parte de la historia. Llega a la terminal, presenta su documentación, sube, busca su lugar y, unos minutos después, el buque comienza a moverse. Si todo funciona como debe, la experiencia es simple. Precisamente porque todo funciona”, comienza la misiva.

En medio del fuego cruzado con Buquebus, Colonia Express abrió un pedido de firmas para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

Sin embargo, puertos, muelles, energía, tecnología, permisos, sistemas de seguridad, personal especializado, mantenimiento, financiamiento y coordinación entre organismos públicos y empresas privadas, son algunos de los puntos que la empresa señala como parte de la infraestructura necesaria para operar.

“En los últimos días, esta cuestión volvió a aparecer a partir del proyecto de un nuevo servicio entre Montevideo y Buenos Aires”, dijeron desde Buquebus haciendo referencia al proyecto de Colonia Express.

En este sentido desde la compañía entienden que la posibilidad de incorporar nuevos servicios está directamente vinculada con la capacidad disponible en Muelle Maciel, ya que allí existe actualmente un único pontón para el embarque y desembarque de vehículos, desarrollado por Buquebus. A esto, agregaron, se suman las necesidades de dragado y mantenimiento que requiere una terminal de estas características y que implican obras de una escala y un horizonte de ejecución que no pueden resolverse de manera inmediata.

“La competencia es parte natural de cualquier industria y es positivo para los pasajeros contar con alternativas para elegir cómo viajar. Asimismo, para que esas alternativas se conviertan en servicios concretos hace falta algo más que una autorización comercial”, sostuvieron desde Buquebus.

“Competir supone también asumir las inversiones que hacen posible esa competencia. Porque detrás de cada frecuencia hay un muelle que debe estar operativo, un canal que debe tener la profundidad necesaria, un sistema de embarque que debe soportar el flujo de pasajeros y vehículos, controles que deben funcionar, energía disponible y equipos preparados para sostener una operación segura y regular”, agregaron

En ese contexto, la empresa recordó que la Administración Nacional de Puertos declaró de interés público una iniciativa privada presentada por Buquebus para realizar un conjunto de obras en la terminal de Montevideo, con una inversión proyectada de hasta US$ 100 millones.

“Son proyectos que apuntan justamente a ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad”, mencionaron.

Para la empresa, la inversión tiene sentido cuando se mira el transporte fluvial no solamente como una competencia entre empresas, sino como “una pieza de la conectividad entre dos países”.

“Estos ejemplos muestran algo que debería formar parte de cualquier discusión sobre conectividad: una ruta no se sostiene únicamente con barcos. Necesita infraestructura que debe ser desarrollada, financiada, mantenida y ampliada a medida que crece la demanda. Para que ese crecimiento ocurra, hay que crear las condiciones para que aparezcan nuevos pasajeros, no solamente distribuir de otra manera los que ya existen”, cerraron.

El trasfondo de la discusión

Montevideo Express, el catamarán para 600 pasajeros que Colonia Express tiene a disposición para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires, esperó durante más de un año la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder operar. La solicitud finalmente obtuvo el visto bueno el pasado 30 de julio. Sin embargo, la empresa se enfrenta con varios escollos para poder concretar su operativa.

En primer lugar, no obtuvo la solicitud de horarios para poder iniciar sus viajes porque, según indicó el director de Colonia Express, Sebastián Planas, el puerto de Montevideo no cuenta con la infraestructura para que otra empresa pueda operar desde allí.

Para poder atracar en la terminal, Colonia Express debería tener acceso a un pontón (una plataforma flotante para el ascenso y descenso de vehículos del barco) y en el caso del puerto de Montevideo el único existente es propiedad de Buquebus, la empresa que actualmente opera esa ruta.

Según informó el director de Colonia Express no hay espacio para ubicar otro pontón por lo que la autoridad portuaria debería encontrar una alternativa para poder hacer efectiva la autorización que dio, en los papeles, a Colonia Express.

Por otro lado, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, se refirió este miércoles al pedido de Colonia Express para comenzar a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires y explicó cuáles son las dificultades que enfrenta la empresa para concretar la operativa. Genta mencionó el "deterioro bastante avanzado" del muelle Maciel como la razón principal y descartó que sea "un tema de si una empresa lo deja o no lo deja al otro". El jerarca añadió que se "debe construir una alternativa viable y segura para la operativa de los ferries".

En este escenario la naviera Colonia Express, que ya opera desde Colonia, difundió en sus redes sociales una solicitud en la plataforma Change.org para recibir el apoyo de los usuarios en su cruzada por conectar las dos capitales rioplatenses.