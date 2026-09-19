La ruta del oro en Uruguay: radiografía de un mercado entre la parálisis minera, los descalces comerciales y los vacíos de control

El mercado del oro en Uruguay opera bajo una paradoja . Mientras los registros oficiales de extracción minera y recaudación de canon permanecen en cero desde el cese de operaciones de su principal yacimiento industrial en 2018, las estadísticas de comercio exterior continúan registrando exportaciones en lingotes y barras coladas que superan las importaciones documentadas.

Esta brecha convive con un marco normativo fundado en la libre circulación de capitales y metales preciosos , exenciones tributarias al comercio del metal y esquemas de supervisión institucional que recién en el último bienio comenzaron a desplegar sus primeras fiscalizaciones sobre el sector de compraventa, fundición y empeño.

Un especial periodístico de El Observador en cuatro entregas, para entender qué rol industrial cumple el oro en Uruguay, cómo funciona su balanza comercial, sus zonas grises, y la potencial ilegalidad y lavado de activos.

Una revisión del estado de la minería aurífera en el territorio uruguayo: el impacto del cierre de Minera San Gregorio (Orosur) en 2018 en Minas de Corrales, la confirmación oficial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de cinco años fiscales consecutivos sin registro de producción ni pago de canon, y el panorama de las ocho firmas que aún conservan títulos vigentes en el país, debatiéndose entre proyectos de prospección en áreas vírgenes y los planes de reactivación en Rivera.

El engranaje aduanero de importaciones y exportaciones

Una vista a los números de comercio exterior de las últimas dos décadas: el rol de Suiza como receptor de más del 91% de los lingotes nacionales, en contraste con un perfil importador 100% aéreo enfocado en insumos industriales y médicos procedentes de Estados Unidos, analizando el desplome comercial pos-2018 y el reciente repunte de ventas externas en 2024 y 2025.

El balance que no cierra y la zona gris regulatoria

El desfasaje entre el oro que ingresa de forma documentada al país y el volumen que sale al exterior. Aparecen temas como el régimen de libre circulación, la falta de gravamen por IVA a la comercialización del metal, las respuestas oficiales del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre los alcances del perímetro financiero y las declaraciones en frontera, junto con el inicio de las primeras fiscalizaciones y sanciones de la SENACLAFT sobre joyerías y fundiciones en 2025 frente a los protocolos de registro policial del circuito formal.

Las fronteras secas y los riesgos del circuito informal

Un análisis sobre las vulnerabilidades del país ante el lavado de activos y las tipologías delictivas regionales vinculadas al metal precioso. Apenas un registro de incautación de tres lingotes en 2009 en los últimos 25 años según el Ministerio del Interior, las advertencias del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) sobre la minería ilegal como amenaza presente, la porosidad de la frontera terrestre, los límites en las obligaciones de debida diligencia sobre proveedores y la facilidad logística de fundir el metal para eliminar su trazabilidad de origen.