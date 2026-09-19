Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

A qué hora juegan Cerro vs Peñarol hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo

Mirá todos los detalles del trascendente partido que Cerro y Peñarol jugarán este sábado

19 de septiembre de 2026 5:00 hs
Cristian Barros y Maximiliano Olivera

Cristian Barros y Maximiliano Olivera

Foto: Dante Fernández/Focouy

El partido entre Cerro y Peñarol por el Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado y pondrá importantes puntos en juego para ambos equipos.

¿Cuándo juegan Cerro vs Peñarol?

El encuentro correspondiente a la séptima fecha del Clausura está fijado para este sábado 19 de setiembre.

¿Dónde juegan Cerro vs Peñarol?

El escenario designado para este cruce es el estadio Luis Tróccoli.

¿A qué hora juegan Cerro vs Peñarol?

El inicio del partido está programado para las 15:30 horas.

Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

Ticketing, gastronomía para el Palacio y Academia Peñarol para internacionalizar la marca: mirá cómo el aurinegro busca modernizarse en diversas áreas

¿Dónde ver en vivo Cerro vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Sin hinchas de Peñarol

Por disposición del Ministerio del Interior y por razones de seguridad, no habrá hinchas de Peñarol en el Tróccoli.

Las entradas para los hinchas de Cerro cuestan: $ 200 en la Tribuna Chile, socios gratis, y $ 350 en la Tribuna Argentina y $ 250 para socios.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Las más leídas

Ignacio Ruglio se reunió con el presidente de River Plate argentino: Peñarol quiere comprar parte de la ficha de Leonel Jaime

Leonel Jaime cambió de agencia de representantes mientras concentra con Peñarol para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

La vida actual de Edinson Cavani: alejado del fútbol, disfrutando en familia y sin club a la vista

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Temas

Peñarol Cerro Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos