A qué hora juegan Cerro vs Peñarol hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo

El partido entre Cerro y Peñarol por el Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado y pondrá importantes puntos en juego para ambos equipos.
¿Cuándo juegan Cerro vs Peñarol?
El encuentro correspondiente a la séptima fecha del Clausura está fijado para este sábado 19 de setiembre.
¿Dónde juegan Cerro vs Peñarol?
El escenario designado para este cruce es el estadio Luis Tróccoli.
¿A qué hora juegan Cerro vs Peñarol?
El inicio del partido está programado para las 15:30 horas.
¿Dónde ver en vivo Cerro vs Peñarol?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
Sin hinchas de Peñarol
Por disposición del Ministerio del Interior y por razones de seguridad, no habrá hinchas de Peñarol en el Tróccoli.
Las entradas para los hinchas de Cerro cuestan: $ 200 en la Tribuna Chile, socios gratis, y $ 350 en la Tribuna Argentina y $ 250 para socios.
Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual