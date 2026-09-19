A qué hora juegan Cerro vs Peñarol hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo

El partido entre Cerro y Peñarol por el Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado y pondrá importantes puntos en juego para ambos equipos.

El encuentro correspondiente a la séptima fecha del Clausura está fijado para este sábado 19 de setiembre .

El escenario designado para este cruce es el estadio Luis Tróccoli .

El inicio del partido está programado para las 15:30 horas.

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¿Dónde ver en vivo Cerro vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Sin hinchas de Peñarol

Por disposición del Ministerio del Interior y por razones de seguridad, no habrá hinchas de Peñarol en el Tróccoli.

Las entradas para los hinchas de Cerro cuestan: $ 200 en la Tribuna Chile, socios gratis, y $ 350 en la Tribuna Argentina y $ 250 para socios.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual