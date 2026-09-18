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Joaquín Aguilar y Franco Roncadelli pisaron fuerte en el Uruguay vs Estonia por Copa Davis, en el Círculo de Tenis de Montevideo

Uruguay tuvo un viernes triunfal con dos victorias en los enfrentamientos de singles ante Estonia donde se busca retornar al Grupo I Mundial de la Copa Davis

18 de septiembre de 2026 19:45 hs
Franco Roncadelli&nbsp;

Franco Roncadelli 

Uruguay Open

Uruguay pisó fuerte en el polvo de ladrillo del Círculo de Tenis de Montevideo y este viernes se quedó con el triunfo en los dos primeros partidos de la serie que disputa contra Estonia y que corresponde al Grupo Mundial II de la Copa Davis.

Molder ocupa actualmente el puesto 844 del ranking ATP.

Estonia no llegó a Uruguay con sus dos mejores jugadores: Mark Lajal, puesto 140, y Daniil Glinka, 170.

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A segunda hora fue turno para el número 1 uruguayo, Franco Roncadelli, quien dio cuenta de Kristjian Tamm por 6-4, 6-2.

Roncadelli ocupa actualmente el puesto 261 mientras que Tamm está en el 1.095.

Este sábado está programado el dobles donde inicialmente jugarán Ariel Behar, que es el capitán del equipo, con Roncadelli conrta Glinka y Tamm.

También integra el equipo de Uruguay, Francisco "Toto" Llanes.

El ganador de esta serie ascenderá al Grupo Mundial I.

La Copa Davis vuelve al Círculo de Tenis de Montevideo donde se jugó por última vez en 2002 cuando Perú, liderado por Luis Horna, le ganó a Uruguay 4-1. En 2000, Uruguay le había ganado 4-1 a El Salvador.

Se montaron tribunas retráctiles para jugar en la cancha 2 del escenario del Prado, sobre polvo de ladrillo, y alrededor de mil personas siguieron las incidencias del partido. Las entradas para este sábado están agotadas.

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