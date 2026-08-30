Joaquín Aguilar ganó cuatro títulos consecutivos M15, lleva una racha de 20 triunfos consecutivos y saltará al puesto 376 del ranking ATP

El tenista uruguayo Joaquín Aguilar atraviesa el mejor momento de su carrera al ganar cuatro títulos consecutivos en el Circuito ITF de tenis.

Aguilar, de 21 años, ganó este domingo en M15 de Mar del Plata luego de ganar en semanas consecutivas los M15 de Villa Constitución y los dos M15 de Asunción .

El sanducero debutó contra el brasileño Joao Vitor Scramin do Lago al que derrotó por un doble 6-2, en segunda ronda chocó contra su hermano mellizo, Federico Aguilar , y le ganó 6-4, 6-2. En cuartos de final despachó al mexicano Lorenzo Gagliardo por 6-1, 6-3, en semis dio cuenta del argentino Gonzalo Villanueva por 4-6, 6-4, 7-6(2) y en la final, este domingo, superó a Carlos María Zárate de Argentina, por 6-2-6-2 , redondeando un torneo brillante.

La semana pasada ganó su segundo torneo M15 en Asunción. Ahí derrotó en primera ronda a Gagliardo 6-4, 6-0, al estadounidense Nathan Cox 6-1, 6-4, al también mexicano Rodrigo Alujas por un doble 6-1, a Maxwell Exsted de Estados Unidos en semis 6-3, 6-3, mientras que en la final dio cuenta de Gonzalo Villanueva de Argentina por 6-3, 6-1.

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En el primer torneo M15 que se jugó en Asunción comenzó ganándole a Shrriman Narayanan de Estados Unidos por un doble 6-0, luego despachó a Santiago Pesino de Argentina 6-4, 6-2, al brasileño Nicolás Zanellato 6-0, 6-1, al también brasileño Rafael Tosetto 6-1, 6-1 y en la final al argentino Villanueva por 6-3, 7-6(5).

El M15 que inauguró esta impactante racha fue el de Villa Constitución donde Aguilar empezó derrotando al brasileño Enzo Kohlmann De Freitas 6-3, 6-4, luego a Luis José Nakamine de Perú por un doble 6-2, a Juan Estévez de Argentina 6-3, 3-6, 6-1, al argentino Máximo Zeitune 6-4, 6-0 y en la final al también argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez también 6-4, 6-0.

Fue en la primera semana de julio cuando Aguilar perdió por última vez. Fue en el M15 de Salvador de Jujuy donde llegó hasta cuartos de final perdiendo contra Juan Estévez 7-6(4), 6-4.

Desde entonces hilvanó una racha de 20 triunfos consecutivos en los que cedió apenas dos sets.

Desde 2019 los anteriormente llamados torneos Futures cambiaron de nombre y se integraron a la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés). Los certámenes de varones llevan la letra M y el número que corresponde al monto de premios que se reparten. Los torneos que ganó Aguilar repartieron un total de US$ 15 mil. También hay torneos de US$ 25 mil.

Los M15 y M25 representan el primer rango de torneos internacionales de tenis. Luego vienen los challengers y finalmente los torneos ATP donde hay diferentes jerarquías siendo los Grand Slam los más importantes.

En lo que va de la temporada, Aguilar jugó varios torneos challengers con una racha de 10 victorias contra 8 derrotas siendo su mejor actuación los cuartos de final que alcanzó en Piracicaba en junio.

Jugador fijo en las últimas convocatorias de Copa Davis, Aguilar es nacido en Buenos Aires pero formado desde chico en Paysandú.

El año pasado se convirtió en el primer tenista uruguayo en superar la qualy del Uruguay Open.

Actualmente ocupa el puesto 423 en el ranking ATP tras escalar 37 posiciones la cual es su posición histórica y con este nuevo título se meterá por primera vez debajo del top 400, concretamente en el escaño 376.