Las chicanas de Nacional a Peñarol en sus redes sociales tras la victoria clásica en el Campeón del Siglo, con Francisco Calvo como principal protagonista

Nacional venció 1-0 a Peñarol este domingo en el Campeón del Siglo por un nuevo clásico del fútbol uruguayo, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, con un gol de taco del costarricense Francisco Calvo .

Tras el final del partido, el tricolor publicó varias chicanas contra su rival de todas las horas en sus redes sociales, la mayoría de ellas con el autor del gol de este domingo como protagonista.

La primera publicación hizo alusión a la ubicación del Campeón del Siglo , que está en Montevideo pero los hinchas tricolores aseguran que se encuentra en Canelones, para bromear sobre la lejanía del recinto carbonero. "Ta’ lindo Canelones, tiene lindos paseos", se lee en el posteo de X, en el que se ve a Calvo realizando un gesto de conformidad.

A los pocos minutos la cuenta del tricolor subió un video con varios momentos de los efusivos festejos del tricolor, tanto en el Campeón del Siglo como en el ómnibus camino a Los Céspedes.

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Tras ello volvieron las chicanas. La primera fue el tradicional "sacale una foto", que hace alusión a una canción en la que se habla de cómo vuelve el rival derrotado a su casa, para mostrar la foto del plantel de Nacional celebrando la victoria.

Los tricolores no se olvidaron de Ignacio Ruglio y sus tradicionales estados de WhatsApp, y publicaron otro posteo en el que le dijeron a los hinchas: "Hoy el estado lo ponen ustedes...".

Hoy el estado lo ponen ustedes… pic.twitter.com/LKhYN3PF9c — Nacional (@Nacional) August 30, 2026

Después, para mostrar la celebración del gol de Calvo, pusieron una imagen de la notificación de iPhone para indicar que el celular está en modo silencio, y escribieron esa palabra en inglés, "mute", en la descripción.

Por último, el bolso publicó una foto de Francisco Calvo con un delantal y un gorro de cocina sosteniendo una bandeja con un taco, en alusión a su gol, delante de un local llamado "Taquería 'El Tico'", por la nacionalidad del zaguero. "A domicilio", se lee en el tuit albo.