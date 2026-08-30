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El dolor de Mauricio Lemos tras la derrota de Peñarol ante Nacional: "Sabíamos que el juego de ellos era meterse atrás y pegarle pelotazos para arriba"

El zaguero de Peñarol habló en zona mixta tras la derrota clásica y en poco más de un minuto dijo cuatro veces que Nacional juega a meterse atrás y a pegarle para arriba

30 de agosto de 2026 20:03 hs
Mauricio Lemos contra Rodrigo Martínez en el clásico entre Peñarol y Nacional

Mauricio Lemos contra Rodrigo Martínez en el clásico entre Peñarol y Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El zaguero de Peñarol, Mauricio Lemos, se mostró muy dolorido por la derrota clásica en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura y en el que el Nacional ganó por primera vez en el Campeón del Siglo por la Liga AUF Uruguaya.

"Duele mucho por cómo veníamos y en una desatención nos hicieron el gol y se llevaron la victoria", dijo Lemos que fue uno de los dos jugadores de Peñarol que hablaron en zona mixta.

"Una desatención", reiteró consultado por la razón de la derrota. "No puede pasar, pasó, la única clara creo que tuvieron y terminó el partido así".

"Sabíamos que el juego de ellos era meterse atrás y pegarle pelotazos para arriba y lo hicieron. No supimos encontrar ese hueco como para encontrar el gol y así terminó el partido, ellos metidos atrás y nosotros sin encontrarle la vuelta".

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"Se metieron atrás, se cerraron bien, jugaron bien a lo que ellos juegan y no supimos darlo vuelta", agregó.

"Nos faltó conexión, más juego, el gol, fue un partido difícil", dijo el zaguero.

"Pedirle disculpas", comentó en referencia a un mensaje a sus hinchas. "Estamos en un club grande donde hay que ganar todos los partidos, disculpas y seguir adelante que tenemos que mejorar y esto no puede volver a pasar".

"Se metieron atrás, no sé si defendieron bien o a nosotros nos faltó profundidad para atacar más. Es un clásico, los clásicos son todos distintos ellos venían mal, nosotros bien, pero son partidos aparte", concluyó Lemos.

Luis Angulo: "Es una derrota que duele"

El otro jugador que habló fue el colombiano Luis Angulo que dijo: "Son partidos difíciles es un desconcierto nos hacen el gol y se nos hizo difícil, tuvimos poco juego, es una derrota que duele con el máximo rival"

Angulo dijo que Diego Aguirre le pidió que "cortara por banda", que "tirara centros" y que buscara "espacios" por fuera porque Nacional estaba agrupando muchos defensores por zona central.

"Ellos por el momento en que venían tenían una sola cosa que hacer, hicieron el gol y se metieron atrás. Nosotros tuvimos que estar más atentos para que eso no pasara, todos intentamos dar lo mejor pero no se dio".

"El marco fue impresionante, tratamos de hacer lo mejor y ahora vamos a seguir trabajando", concluyó.

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