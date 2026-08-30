Oriental le ganó a Plaza Colonia con autoridad y pasó a ser segundo de la Tabla Anual en la Segunda División Profesional

Oriental de La Paz le asestó un golpe a la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional al ganarle este domingo 2-0 a Plaza Colonia en el Parque Palermo. Con ese resultado, el equipo de Darío Flores pasó a ser el escolta de los patablancas de los que quedaron a solamente un punto.
Con goles de Renato Alexandrino y Matías Rigoleto, y liderados por el juego de Facundo Briñón, Oriental se llevó tres puntos de suma importancia.
Este domingo, River Plate no pudo de local con Rentistas con el que empató 0-0.
También dejó puntos por el camino como locatario Fénix, que igualó 1-1 con el débil Miramar Misiones con goles de Sebastián Guerrero y Alexander González, respectivamente.
El sábado, Paysandú FC logró tres puntos de oro para el descenso y le ganó de local a Atenas 2-0 con anotaciones de Francisco Ibáñez y Brandon Logiuratto.
Desde la llegada de Julio Fuentes, Paysandú FC logró un gran repunte.
El sábado volvieron los goles de Sergio Cortelezzi y con ellos el triunfo de Huracán FC sobre Cerrito, 2-1. El ex Nacional metió un doblete y para Cerrito anotó Mateo Vista.
La Luz sacó un valioso empate contra Uruguay Montevideo como visitante, en un nuevo 0-0 para el equipo de Aires Puros.
Colón fue otro de los grandes ganadores de la fecha y con un gol de Ronald Álvarez dio cuenta de Tacuarembó por 1-0.
Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo.
Colón, Fénix, Atenas y Cerrito están en zona de playoffs.
| Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empates
| Perdidos
| Goles a favor
| En contra
|Plaza Colonia
|36
|22
|10
|6
|6
|30
|18
| Oriental
|35
|22
|9
|8
|5
|30
|22
| Colón
|34
|22
|9
|7
|6
|26
|23
| Fénix
|33
|22
|8
|9
|5
|33
|25
| Atenas
|33
|22
|10
|3
|9
|30
|27
| Cerrito
|33
|22
|8
|9
|5
|29
|26
| Rentistas
|30
|22
|7
|9
|6
|24
|23
| River Plate
|30
|22
|8
|6
|8
|29
|31
| Huracán FC
|29
|22
|7
|8
|7
|23
|27
| Uruguay Mdeo.
|25
|22
|6
|7
|9
|23
|27
| La Luz
|25
|22
|5
|10
|7
|17
|23
| Paysandú
|24
|22
|7
|3
|12
|25
|29
| Tacuarembó
|24
|22
|6
|6
|10
|16
|25
| Miramar Mis.
|21
|22
|4
|9
|9
|20
|29
En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,944 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 0,955.
A los que buscan alcanzar es a La Luz (1,037) y Paysandú (1,091) y Cerrito (1,093).