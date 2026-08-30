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Oriental le ganó a Plaza Colonia con autoridad y pasó a ser segundo de la Tabla Anual en la Segunda División Profesional

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional al cabo de la fecha 16 de la fase regular

30 de agosto de 2026 22:54 hs
Facundo Briñón

Facundo Briñón

Foto: @SegundaAUF

Oriental de La Paz le asestó un golpe a la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional al ganarle este domingo 2-0 a Plaza Colonia en el Parque Palermo. Con ese resultado, el equipo de Darío Flores pasó a ser el escolta de los patablancas de los que quedaron a solamente un punto.

Con goles de Renato Alexandrino y Matías Rigoleto, y liderados por el juego de Facundo Briñón, Oriental se llevó tres puntos de suma importancia.

Este domingo, River Plate no pudo de local con Rentistas con el que empató 0-0.

También dejó puntos por el camino como locatario Fénix, que igualó 1-1 con el débil Miramar Misiones con goles de Sebastián Guerrero y Alexander González, respectivamente.

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El sábado, Paysandú FC logró tres puntos de oro para el descenso y le ganó de local a Atenas 2-0 con anotaciones de Francisco Ibáñez y Brandon Logiuratto.

Desde la llegada de Julio Fuentes, Paysandú FC logró un gran repunte.

El sábado volvieron los goles de Sergio Cortelezzi y con ellos el triunfo de Huracán FC sobre Cerrito, 2-1. El ex Nacional metió un doblete y para Cerrito anotó Mateo Vista.

La Luz sacó un valioso empate contra Uruguay Montevideo como visitante, en un nuevo 0-0 para el equipo de Aires Puros.

Colón fue otro de los grandes ganadores de la fecha y con un gol de Ronald Álvarez dio cuenta de Tacuarembó por 1-0.

Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo.

Colón, Fénix, Atenas y Cerrito están en zona de playoffs.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra
Plaza Colonia 36 22 10 6 6 30 18
Oriental 35 22 9 8 5 30 22
Colón 34 22 9 7 6 26 23
Fénix 33 22 8 9 5 33 25
Atenas 33 22 10 3 9 30 27
Cerrito 33 22 8 9 5 29 26
Rentistas 30 22 7 9 6 24 23
River Plate 30 22 8 6 8 29 31
Huracán FC 29 22 7 8 7 23 27
Uruguay Mdeo. 25 22 6 7 9 23 27
La Luz 25 22 5 10 7 17 23
Paysandú 24 22 7 3 12 25 29
Tacuarembó 24 22 6 6 10 16 25
Miramar Mis. 21 22 4 9 9 20 29

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,944 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 0,955.

A los que buscan alcanzar es a La Luz (1,037) y Paysandú (1,091) y Cerrito (1,093).

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