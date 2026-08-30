Oriental le ganó a Plaza Colonia con autoridad y pasó a ser segundo de la Tabla Anual en la Segunda División Profesional

Oriental de La Paz le asestó un golpe a la tabla de posiciones de la Segunda División Profesional al ganarle este domingo 2-0 a Plaza Colonia en el Parque Palermo. Con ese resultado, el equipo de Darío Flores pasó a ser el escolta de los patablancas de los que quedaron a solamente un punto.

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Con goles de Renato Alexandrino y Matías Rigoleto , y liderados por el juego de Facundo Briñón , Oriental se llevó tres puntos de suma importancia.

Este domingo, River Plate no pudo de local con Rentistas con el que empató 0-0 .

También dejó puntos por el camino como locatario Fénix , que igualó 1-1 con el débil Miramar Misiones con goles de Sebastián Guerrero y Alexander González, respectivamente.

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El sábado, Paysandú FC logró tres puntos de oro para el descenso y le ganó de local a Atenas 2-0 con anotaciones de Francisco Ibáñez y Brandon Logiuratto.

Desde la llegada de Julio Fuentes, Paysandú FC logró un gran repunte.

El sábado volvieron los goles de Sergio Cortelezzi y con ellos el triunfo de Huracán FC sobre Cerrito, 2-1. El ex Nacional metió un doblete y para Cerrito anotó Mateo Vista.

La Luz sacó un valioso empate contra Uruguay Montevideo como visitante, en un nuevo 0-0 para el equipo de Aires Puros.

Colón fue otro de los grandes ganadores de la fecha y con un gol de Ronald Álvarez dio cuenta de Tacuarembó por 1-0.

Plaza y Oriental están en zona de ascenso directo.

Colón, Fénix, Atenas y Cerrito están en zona de playoffs.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Plaza Colonia 36 22 10 6 6 30 18 Oriental 35 22 9 8 5 30 22 Colón 34 22 9 7 6 26 23 Fénix 33 22 8 9 5 33 25 Atenas 33 22 10 3 9 30 27 Cerrito 33 22 8 9 5 29 26 Rentistas 30 22 7 9 6 24 23 River Plate 30 22 8 6 8 29 31 Huracán FC 29 22 7 8 7 23 27 Uruguay Mdeo. 25 22 6 7 9 23 27 La Luz 25 22 5 10 7 17 23 Paysandú 24 22 7 3 12 25 29 Tacuarembó 24 22 6 6 10 16 25 Miramar Mis. 21 22 4 9 9 20 29

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,944 y el otro que está en la zona de los que pierden la categoría es Miramar Misiones con 0,955.

A los que buscan alcanzar es a La Luz (1,037) y Paysandú (1,091) y Cerrito (1,093).