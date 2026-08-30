Gustavo Tejera tuvo una muy buena actuación en el clásico que Nacional le ganó a Peñarol aunque el partido tuvo una acción polémica

En una semana marcada por la presión que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, impuso a través de manifestaciones públicas y estados de WhatsApp, el juez mundialista Gustavo Tejera tuvo una gran actuación en el clásico que Nacional le ganó a los aurinegros en el Campeón del Siglo.

El titular aurinegro fustigó la designación de Tejera como juez del partido recordando que Peñarol se había visto perjudicado por el árbitro internacional en la final de la Liga AUF Uruguaya 2025, en el Gran Parque Central.

En ese partido, Tejera no cobró un penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández por un contacto que entendió insuficiente para sancionar la falta, utilizando un criterio diametralmente opuesto al utilizado contra Peñarol en otros partidos donde sí cobró penales.

Ruglio se paseó por diversos medios para expresar que la designación de Tejera como juez del clásico generaba "violencia" .

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A la hora de jugar, Tejera tuvo una muy buena actuación en un partido sobre todo por la forma en que tuvo el juego siempre bajo su control.

Comenzó dejando jugar y tuvo el tino adecuado para aplicar sanciones disciplinarias cuando las faltas cometidas escalaron por encima del nivel que toleró para no sacar inicialmente amarillas.

Iban 2' de juego cuando el argentino Leonel Jaime tuvo su primera pelota dividida contra jugadores de Nacional. Santiago Silva lo marcó y el argentino se tiró aparatosamente acusando un golpe en el rostro.

No era de ninguna forma jugada de amonestación y Tejera la vio correctamente.

A los 8' se generó la gran polémica que tuvo su arbitraje. ¿Era merecedora de roja una entrada de Javier Cabrera sobre Tomás Viera?

Cabrera intentó un pase y Viera se le tiró a los pies para intentar bloquearlo. Sin embargo, fue Cabrera quien terminó pisando y doblando peligrosamente el tobillo de su marcador, en una jugada totalmente casual donde no hubo intención de cometer falta (la intención fue dar un pase, cosa que hizo) y mucho menos de pisar al adversario.

Si Tejera no la vio en tiempo real, Leodán González pudo llamar a Tejera desde el VAR. Sin embargo, ahí se entendió que la jugada era de amarilla, razón por la cual no podían sugerirle una revisión.

Como en el penal no cobrado de Romero a Fernández siempre es bueno revisar la jurisprudencia y lo que se encuentra es que en marzo de este año, Maximiliano Gómez fue expulsado, y luego castigado con dos partidos, por una situación similar. El 9 tricolor remató al arco y con el propio movimiento del pie -igual que Cabrera- terminó pisando y doblándole el tobillo a Fabricio Formiliano.

El juez era Leandro Lasso que inicialmente le sacó amarilla. Diego Dunajec lo llamó del VAR y tras revisión cambió la decisión de amarilla por roja.

Las situaciones son similares y lo que se ve son dos criterios aplicados diferentes.

Para quien esto escribe, ambas situaciones debieron resolverse con tarjeta amarilla, lo cual impidió que el arbitraje de Tejera fuera perfecto.

La situación encuadra mejor en lo que es una entrada temeraria que en uso de fuerza excesiva y el juez debe analizar la naturaleza de la acción donde Cabrera busca un pase y el jugador se encuentra con un rival que se le tira hacia adelante y que casualmente cae debajo de su suela, pero no deja de ser una acción peligrosa para la integridad física del rival.

En 35 minutos, Tejera tuvo un criterio coherente para no castigar algunas faltas fuertes con amarillas.

A los 43' Federico Arman se equivocó y no cobró un córner a favor de Nacional, en jugada dividida entre Lucas Ferreira y Maximiliano Silvera.

La dura entrada de Ferreira sobre Silvera, poco después, determinó la primera amarilla del partido, que estuvo bien sacada.

También fue correctamente amonestado Lucas Rodríguez por falta sobre Eduardo Darias, en acción donde el volante de Peñarol encaró y se sacó a tres rivales de encima.

En el complemento, Gonzalo Gelini pidió penal en un córner, por mano de Viera. De ninguna manera era mano sancionable porque la misma no amplió el radio defensivo y el contacto fue inmediato al cabezazo.

A los 70' Luciano Boggio le entró con los tapones en la rodilla a Jaime. Pudo ser jugada de amarilla.

Darias, Francisco Calvo, Luis Mejía por hacer tiempo y Jaime por simular un penal con zambullida, también vieron correctamente la amarilla.

En resumen, el árbitro cumplió una tarea muy buena en un partido donde los jugadores no generaron grandes complicaciones desde el punto disciplinario ni hubo grandes polémicas, más allá de la falta de Cabrera.