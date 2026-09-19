Se activan los mercados en el rubro ovino: crece la faena y la oferta de lana se consolida

En la semana en que se conocieron los datos preliminares del stock de ovinos de Uruguay , con una caída de 3,9% hasta un nuevo mínimo histórico de 4,56 millones de cabezas , la faena fue la mayor en seis meses y la oferta de lana creció con ventas destacadas.

Los negocios laneros se mantienen activos en el mercado local con valores superiores a los US$ 13 por kilo base sucia en lotes Merino ultrafinos de 15,8 y 16,9 micras.

La semana pasada se destacó una operación de casi un millón de dólares por la venta de un lote de 80.000 kilos de lana Merino de 18 micras, con certificaciones RWS, orgánica y Land to Market, que fue colocado en US$ 12 por kilo base sucia.

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Los negocios por lana Corriedale fina se destacaron particularmente, en especial un lote afinado hasta las 21 micras y con certificación RWS que fue vendido en US$ 9 por kilo vellón.

Otros dos lotes de lana Corriedale de 22,4 y 22,5 micras con certificación RWS y sobre los 2.500 kilos se comercializaron entre US$ 7 y US$ 8 por kilo base sucia.

En la última semana se registraron ventas de lana Merino de 16,8 micras a US$ 13 por kilo, de 17,2 micras por US$ 12,65 y lanas de 18,1 micras a US$ 12 por kilo vellón. En el eje de 19 micras se alcanzaron los US$ 11 por kilo y los US$ 10 para lanas de 20 micras, en todos los casos con certificaciones.

EL consignatario Carlos Andrés Moriondo, de Moriondo & Cía, señaló que la oferta empieza a consolidarse luego de los retrasos en la esquila por lluvias y exceso de humedad.

La demanda es sostenida de lanas de 16 a 22,5 micras “con una franja de 18 a 19,5 micras muy fluida en demanda, y diferencia de hasta 1 dólar entre los lotes superfinos certificados y no certificados”, dijo Moriondo a El Telégrafo.

El renovado interés de los compradores europeos e indios moderó la caída del Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia esta semana, que bajó a US$ 13,23 por kilo base limpia. Un ajuste de 2,5% en dólares, presionado por factores cambiarios ya que en moneda local la corrección fue de 1,1%.

El aumento de la oferta en un mercado muy selectivo explica la baja de precios, que se mantienen en niveles máximos desde 2019 y casi 50% por encima de los valores de un año atrás.

Faena ovina, ¿entra en zafra?

Por primera vez en seis meses la faena ovina superó las 15 mil cabezas en una quincena.

El ingreso de lanares sumó su segunda semana por encima de los 8 mil animales y en los primeros 12 días de setiembre supera en 57% la cifra de 2025 en el mismo lapso.

Con ocho plantas activas se insinúa una tendencia a la consolidación de la actividad a medida que se ingresa en la zafra del último trimestre del año.

El 58% de los 8.287 ovinos faenados en la última semana fueron corderos, 18% borregos y 18% ovejas de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Con 16.793 cabezas en dos semanas el mes de setiembre ya superó el total de agosto, mínimo histórico desde que hay registros al marcar 15.245 animales.

En el acumulado parcial para 2026 la faena se sitúa en 262.643 cabezas, 36% por debajo de 2025, y con unas 150 mil cabezas menos.

La demanda sostenida de la industria permite que a diferencia de los vacunos, los precios de los lanares mantengan una trayectoria de suba gradual y consistente que colocan los negocios por corderos entre US$ 6,30 y US$ 6,35 y los animales adultos –ovejas y capones- en el eje de US$ 5,20 por kilo.

El precio de exportación promedió US$ 6.394 la tonelada en los últimos 30 días, con fluctuaciones por los muy limitados embarques de las últimas semanas, en función de la escasa faena y de las interrupciones en el puerto.

Otra vez: menos cabezas en el rubro ovino

Los datos preliminares de las declaraciones juradas mostraron una reducción de 3,9% en el stock de lanares frente al año anterior, unas 186 mil cabezas menos, un resultado que anticipa una oferta muy justa tanto en producción de carne como en el volumen de lana de la zafra que acaba de comenzar.