Último fin de semana del invierno: Inumet anticipa hasta 27 °C, lluvias y un frente frío que pondrá fin al "veranillo"

El último fin de semana del invierno astronómico tendrá temperaturas cálidas para la época, con máximas de hasta 27 °C , pero también aparecerán algunas lluvias y el domingo comenzará a ingresar un frente frío que marcará un cambio de tiempo de cara al comienzo de la primavera.

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Así lo adelantó el jefe de Pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Néstor Santayana , quien detalló cómo evolucionará el tiempo entre este viernes 18 y el domingo 20 de setiembre.

Las proyecciones del organismo coinciden con el período de temperaturas agradables que los meteorólogos Guillermo Ramis y Nubel Cisneros definieron como un “veranillo” . Sin embargo, hacia el cierre del domingo comenzarán los cambios y los primeros días de la primavera serán más fríos.

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“ Los primeros días de la primavera van a ser sin lluvias y fríos, pero ideales para hacer actividades al aire libre ”, adelantó Santayana.

Viernes con hasta 26 °C y abundante nubosidad

Para este viernes 18, Inumet espera que predomine el cielo con abundante nubosidad. La mañana será fría, pero durante la tarde las temperaturas aumentarán y el ambiente estará templado en el sur y cálido en el norte.

Según el mapa difundido por Meteorología, las máximas se ubicarán en torno a los 26 °C en el norte, mientras que en el centro alcanzarán los 22 °C y en el oeste los 23 °C.

Para el sur se proyectan máximas cercanas a los 19 °C, mientras que en el este llegarán a 22 °C.

Las mínimas oscilarán entre los 5 °C y los 8 °C, dependiendo de la zona.

Mirá el pronóstico de INUMET para el último fin de semana del invierno astronómico pic.twitter.com/Tir58DRi5T — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 17, 2026

Sábado: sigue el calor y aparecen algunas lluvias

El sábado 19 no se esperan cambios significativos en las temperaturas, aunque aparecerá la posibilidad de algunas precipitaciones.

Santayana señaló que se prevén de forma aislada en el norte “algunas lluvias y lloviznas escasas”.

Las máximas previstas por Inumet alcanzarán los 26 °C en el norte y el oeste, 24 °C en el centro y este y alrededor de 21 °C en el sur. Las mínimas estarán entre los 9 °C y los 11 °C.

El pronóstico mantiene así las condiciones asociadas al “veranillo” que comenzó durante la segunda mitad de la semana.

Cisneros había anticipado que durante este período las temperaturas podrían alcanzar los 28 °C en el norte y los 24 °C en Montevideo y el área metropolitana, mientras que Ramis pronosticó cinco días consecutivos con temperaturas agradables.

Domingo húmedo y con lluvias: se acerca un frente frío

El panorama comenzará a cambiar el domingo 20, cuando Inumet espera “una jornada húmeda”.

Durante el día podrán registrarse lluvias y lloviznas aisladas en el norte y este, con una mejora prevista hacia la tarde.

En el suroeste, en cambio, las condiciones se deteriorarán hacia la noche debido al ingreso de un frente frío, que dejará lluvias y posteriormente provocará un descenso de las temperaturas.

Pese a la inestabilidad, el domingo todavía tendrá valores elevados: Inumet proyecta máximas de hasta 27 °C en el norte y oeste, 25 °C en el centro, 23 °C en el este y unos 21 °C en el sur.

Las mínimas subirán respecto a los días anteriores y se ubicarán entre 11 °C y 14 °C.

Ramis también había anticipado chaparrones hacia el final del domingo y durante la madrugada del lunes, aunque señaló que no se esperan precipitaciones importantes. “No es mucha cosa”, afirmó.

¿Cómo comenzará la primavera en Uruguay?

El frente frío pondrá fin a este período de temperaturas más cálidas y dará paso a un inicio de primavera con temperaturas bajas.

Santayana adelantó que los primeros días de la nueva estación se presentarán fríos y sin lluvias.

Ramis también prevé un descenso: para el lunes pronosticó temperaturas de entre 12 °C y 19 °C, mientras que el martes espera una caída más marcada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C.

Después, las temperaturas volverían a recuperarse y las máximas regresarían al entorno de los 20 °C y 21 °C.