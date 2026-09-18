La grave lesión que sufrió un jugador de la selección uruguaya sub 20 masculina en los Odesur y el error en el gol que marcó el complicado debut celeste

La selección uruguaya sub 20 masculina que disputa los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 tuvo un complicado debut este jueves al perder 1-0 ante Venezuela, en el primero de los tres partidos de la fase de grupos que se jugó en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El equipo que dirige Santiago Espasandín , quien está a cargo debido a que Diego Forlán, DT de la sub 20, está al frente de la selección mayor, deberá recuperarse en los próximos partidos ante Argentina y Paraguay, que también jugaron este jueves con victoria guaraní.

El partido comenzó mal para Uruguay que en los primeros minutos sufrió la lesión de Agustín López, delantero de Wanderers , quien tuvo que dejar el campo de juego por un traumatismo en la rodilla.

Rodrigo Álvez y Agustín López en la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur 2026

Horas después, la selección uruguaya confirmó que el jugador sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla , una de las lesiones más graves que llevan varios meses de recuperación tras una intervención quirúrgica.

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La lesión de Agustín López en la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur 2026

Error en el gol de Venezuela

El equipo de la selección uruguaya fue con Axell Amaral; Valentino Würth (63’ Román Clematte), Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Lautaro Ultra (63’ Mateo Soria), Ezequiel Amaro, Julio Daguer; Facundo Martínez, Lautaro Navarro y Agustín López (7’ Emiliano Domínguez).

El gol vinotinto llegó en el segundo tiempo, a los 71 minutos, luego de una mala salida defensiva celeste que aprovechó Henry Díaz, quien robó la pelota y pasó a un defensa y al golero.

El error de Uruguay en el gol de Venezuela

La selección uruguaya volverá a jugar este sábado 19 ante Argentina, a las 14 horas, en un partido en el que ambos están obligados a ganar, y cerrará el grupo ante Paraguay el lunes 21 a las 10 horas.

Julio Daguer en la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur 2026

Paraguay sorprendió a Argentina

Paraguay sorprendió este jueves a la local Argentina al derrotarla 2-1 en su debut en el fútbol masculino sub-19 de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que llegó este jueves a su quinta jornada repleta de competencias y nuevas medallas en deportes como levantamiento de pesas, remo, tiro deportivo, ciclismo BMX, bowling y bochas.

Con el estadio Marcelo Bielsa del club Newell's Old Boys en la ciudad de Rosario como escenario, la albiceleste tropezó en el primer partido del grupo B a pesar de ser la favorita del certamen, ya que cuenta con algunas figuras juveniles que militan en equipos de ligas europeas y en la Primera División del torneo local.

El equipo paraguayo terminó la primera mitad 1-0 abajo en el marcador, fruto del gol al minuto 41 de Franco Domínguez, delantero de Estudiantes de La Plata, que recibió en el borde del área y encontró espacio para que su remate ingrese por el primer palo del portero Leonardo Sosa.

El conjunto guaraní, dirigido por Antolín Alcaraz, no se amilanó con el aliento del público local a su seleccionado y salió a buscar el empate, que apareció en el minuto 59 de contraataque con un potente disparo de Junior Gamarra, del Sportivo Trinidense.

A los 65 minutos, la selección que dirige Diego Placente sufrió el golpe definitivo por la misma vía: Pedro Zarza, juvenil del Olimpia, culminó la rápida contra colectiva de la Albirroja con un regate y un derechazo cruzado, muy lejos del esfuerzo del guardameta Demian Talavera.

El grupo B del fútbol masculino cerró su primera fecha con el partido entre Uruguay y Venezuela, en tanto que el grupo A tuvo acción el miércoles con los triunfos de Colombia sobre Perú por 2-0 y de Chile sobre Panamá por 4-1.