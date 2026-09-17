Quién es Justin Ellis, goleador nacido en Estados Unidos, de madre uruguaya, que Diego Forlán quiere para la selección y que Pochettino ya convocó

Tiene 19 años , es delantero, goleador, se llama Justin Ellis , es producto de la academia de Orlando City y la franquicia que juega en la MLS le firmó contrato profesional en febrero hasta junio 2027. Integró las selecciones sub 18 y sub 19 de Estados Unidos, y Mauricio Pochettino lo acaba de convocar para la absoluta pero un vínculo con Uruguay, su madre , abrió la posibilidad de que el delantero pueda vestir la celeste de la selección en el próximo Sudamericano sub 20 de enero-febrero 2027 y también formar parte del proceso de la mayor.

Un viaje de Diego Forlán , entrenador de las selecciones uruguayas, la pasada semana a EEUU puso en órbita el nombre de un futbolista que el equipo de scouting de la AUF seguía desde hacía años, y que por estas horas se lo empiezan a disputar los dos entrenadores.

En junio de 2025, las selecciones sub 18 de Uruguay y de EEUU (futbolistas que en 2027 serán sub 20) coincidieron en un torneo internacional amistoso que se disputó en Suiza.

Las selecciones no se enfrentaron, pero en un evento en el que participaron las delegaciones de todos los países, que se desarrolló en la sede de la UEFA, los dirigentes de la AUF se encontraron con Ellis .

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El momento fue oportuno para que los uruguayos se presentaran, con quien giraba en el radar de la selección, según informaron a Referí quienes fueron testigos del encuentro.

Hasta que se conoció el viaje de Forlán a Estados Unidos, todo el proceso de seguimiento de la AUF transcurrió en silencio.

¿Quién es Justin Ellis?

El futbolista nació el 14 de mayo de 2007 y debutó en el fútbol profesional el mismo día que cumplió 18 años, el 14 de mayo de 2025.

En la victoria de Orlando por 3-1 ante Charlotte ingresó cuando faltaban dos minutos.

Tras su debut no tuvo más participación hasta que el 20 de febrero de este año le firmaron contrato profesional por un año y medio con opción a extender el vínculo por dos temporadas más, hasta 2029.

Allí nació este exitoso presente del delantero, que lo tiene en un gran momento futbolístico.

Los detalles más importantes: es un delantero, extremo derecho, que nació en Willington, Florida, mide 1,82, y en lo que va del año, en 18 partidos anotó un gol y aportó nueve asistencias en la MLS, también dos goles y dos asistencias en la Open Cup y un gol en la Copa de la Liga.

Esta fue su última asistencia, tras una larga carrera que inició en mitad de cancha y dioel primer gol de Orlando en la victoria 2-1 por las semifinales de la Open Cup.

Justin Ellis finds Martin Ojeda for the goal! @OrlandoCitySC ties it up in the @opencup semis.pic.twitter.com/PgbZX3li2x — Major League Soccer (@MLS) September 16, 2026

La mitad de los partidos de este año los jugó como centrodelantero, y se repartió el resto como extremo derecho, izquierdo y mediocentro.

Además, la selección de EEUU es un lugar en el que Ellis fue creciendo desde la cantera.

Con la selección de su país de nacimiento jugó siete partidos y convirtió cuatro goles en la sub 18 en 2024 y acumuló otros cinco partidos y un gol en la sub 19 en 2025.

Su buen momento en Orlando le valió la citación a la selección mayor de Pochettino, que se conoció este jueves.

A new cycle commences.



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

Estados Unidos jugará en esta doble fecha FIFA ante Perú el sábado 26 de setiembre, con Chile el martes 29, frente a México el sábado 3 de octubre y con Canadá el martes 6.

Ellis es uno de los cinco delanteros convocados por el entrenador en la nómina de 28 futbolistas.

El viaje de Diego Forlán para hablar con Ellis y su padre

Antes que se conociera esta citación a la selección mayor de Pochettino, Forlán viajó a EEUU para conocer a Ellis y le manifestó su interés por incorporarlo a la selección sub 20 que jugará el Sudamericano de enero-febrero próximo, clasificatorio para el Mundial.

Su incorporación a la sub 20 le permite ingresar en el radar de la selección mayor de Uruguay.

Según pudo conocer Referí, a Forlán le habían hablado muy bien sobre el presente y futuro del delantero y el propio DT lo había visto por televisión.

Ese escenario aceleró los pasos, entonces, antes de viajar a la gira de Uruguay por Asia que inició este jueves, Forlán aprovechó para conocerlo personalmente y hablar con el delantero y con su padre para manifestar el interés del entrenador de la selección y de la AUF para las próximas competencias de Uruguay.

Ahora, Pochettino dobló la apuesta y dio un paso más este jueves: le abrió las puertas de la selección mayor.

Ellis estará en la selección mayor de EEUU en la ventana de amistosos de setiembre y octubre.

Su participación en los amistosos de la selección estadounidense no le condiciona para la elección futura, pero nacido en ese país y con los gestos que expresa Pochettino, a Uruguay se le presenta un difícil obstáculo para convencer a Ellis que su mejor decisión será vestir la celeste.

Mientras Ellis no jugue oficialmente por Uruguay o EEUU en la selección mayor estará en condiciones de defender a cualquiera de los dos combinados.